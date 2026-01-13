台塑去年大虧百億 四寶合計虧損11億

三大因素，台塑去年稅後虧損100億元、每股虧損1.58元。（資料照）

台塑化去年最賺 南亞次之

〔記者張慧雯／台北報導〕台塑四寶昨日公布去年財報，以獲利來看，台塑化（6505）最賺、全年稅後淨利來到99億元，南亞（1303）次之，惟台塑（1301）、台化（1326）全年虧損，總計四寶去年合計虧損近11億元；台塑企業也宣布，今年度核發年終獎金為3個月的「保底」本薪，這也是台塑集團連續第三年發放保底獎金。

今年景氣 預估比2025年好轉

展望今年，四寶高層多認為「儘管今年石化景氣仍不容樂觀，但應會比2025年好轉」；第一季逢農曆春節工作天數少，台塑、南亞預估營收將較去年第四季持平或微幅衰退。

台塑每股虧1.58元 四寶最差

去年虧損達百億元的台塑指出，主要是受到中國經濟復甦不如預期、美國實施對等關稅，加上新增產能持續開出影響價格，去年全年稅後虧損100.5億元，比2024年虧損增加88.2億元，每股虧損1.58元，四寶中最差。

台塑認為，今年中國重點淘汰和整合石化廠、嚴控加劇產能過剩的石化原料新增產能（尤其是乙、丙烯）等，儘管預期今年石化景氣仍不容樂觀，但應會比去年好轉。

南亞Q4創14季新高 今年Q1續強

南亞受惠於AI產業，造就電子材料產品有利的經營環境，推動CCL、銅箔、玻纖布，以及子公司南亞電路板（8046）的ABF載板、BT載板，與轉投資的南亞科（2408）營運利益皆向上攀升，南亞去年第四季每股稅後盈餘（EPS）0.62元、季成長50.9%，寫下近14季以來新高，全年EPS來到0.57元。南亞表示，受惠於AI伺服器、高效能運算與高速網通需求強勁，帶動各項中高階材料需求提升，加上電子級玻纖布等原料供應緊張及銅價維持高位，拉高產品售價，價量齊揚，相關營收首季可望成長。

台塑化則認為，國際能源署預期供給持續高於需求，將使全球原油庫存持續增加，導致上半年油價較弱勢。輕油裂解廠因下游需求不佳，預計第一季平均產能利用率56%。

