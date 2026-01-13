G7財長會議 美疾呼稀土自主急迫性

美國財政部長貝森特將敦促七國集團以及其他國家加快行動，以降低對中國稀土礦產的依賴。（路透資料照）

〔編譯魏國金／綜合報導〕七國集團（G7）十二日將在華盛頓舉行財長會議，一名美國官員指出，美國財政部長貝森特將敦促七大先進經濟體以及其他與會國家加快行動，以降低對中國稀土礦產的依賴。該名官員說：「急迫性是會議的主題，這是非常龐大的任務，涉及許多面向與許多國家，我們真的必須加快步伐。」

路透報導指出，該會議包含來自G7國家與歐盟、澳洲、南韓、印度、墨西哥等國的財政部長與內閣官員。G7占全球關鍵礦產需求六十％。

除日本外，G7成員國仍嚴重依賴中國的關鍵礦產，而中國已威脅實施嚴格的出口管制。日本是在二〇一〇年中國突然停止供應關鍵礦產後，採取行動因應。

該名官員說：「美國的角色是召集各國、展現領導力與分享未來計畫；我們準備好與那些有類似急迫感的國家一起行動，而其他國家一旦了解情況有多麼危急的，也可以加入。」

目前美國透過與烏克蘭、澳洲與其他生產國達成協議，推動本土生產，降低對中國的依賴。

