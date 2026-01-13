日澳大動作 抗中稀土勒索

日本試驗船「地球號」昨前往日本最東端離島南鳥島附近，探勘富含稀土礦的淤泥。（路透）

澳推255億關鍵礦產戰略儲備

〔編譯魏國金／綜合報導〕在澳洲財政部長查默斯準備參加七國集團（G7）財長會議，討論關鍵礦產議題之際，澳洲政府昨宣布，計畫建立規模十二億澳元（約二五五億台幣）的關鍵礦產戰略儲備，並優先將銻、鎵與稀土元素列入其中。

澳洲是中國之外的關鍵礦產主要生產國之一，建立戰略儲備的計畫是為了降低北京的影響力，計畫提供盟友。查默斯聲明：「建立戰略儲備是澳洲在全球關鍵礦產領域，維持領先的另一重要行動；也將確保澳洲在為國際夥伴打造穩定、可靠供應鏈上，位居核心地位。」

他補充，世界需要關鍵礦產，澳洲擁有豐富相關資源，「我們的關鍵礦產儲備將有助於因應全球經濟不確定性，並促進貿易與投資」。

澳洲財政部指出，首批列入儲備的是對乾淨能源、高科技製造以及先進軍事設備至關重要的礦產。

聲明指出：「該儲備將透過確保在澳洲的礦產生產權，以及相關權利的出售來運作，此方式將進一步提振澳洲的關鍵礦產領域，強化貿易夥伴的可靠供應鏈。」

澳洲資源部長金恩表示，澳洲計畫立法，擴大出口融資公司（EFA）與工業部的權力，這兩部門將監督與戰略儲備相關的交易。她說，該儲備原本計畫今年中啟動，但將在年底投入營運。

日船抽海床淤泥 探勘稀土礦

另，路透報導，名為「地球號」的日本試驗船昨前往日本最東端離島南鳥島附近，探勘富含稀土礦的淤泥，這是東京進一步降低關鍵礦產依賴中國的最新行動。

這項為期一個月的任務，將是全球首次嘗試持續抽取深達六公里的稀土海床淤泥。該計畫由日本政府支持，計畫主管石田正一指出，「在穩定籌備七年後，我們終於開始進行驗證測試，如果這項計畫成功，對於日本稀土資源採購的多元化將有重大意義」，從海平面以下六公里開採關鍵礦產將是重大的技術成就。地球號預定二月十四日返回靜岡市清水港。

南鳥島計畫是日本本土取得稀土礦產的首度嘗試，野村綜合研究所經濟學家木內登英指出，避免遭中國稀土武器化衝擊的根本解決方法，是能夠在日本境內生產稀土。

