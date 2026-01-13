川普鮑爾衝突升級 司法部介入Fed翻修案

Fed主席鮑爾收到來自司法部的大陪審團傳票，威脅要就他去年六月於國會針對Fed總部翻修工程的證詞，對他提起刑事訴訟。（法新社資料照）

〔編譯盧永山／綜合報導〕美國聯準會（Fed）主席鮑爾週日發布措詞強硬的書面和影音聲明表示，Fed收到來自司法部的大陪審團傳票，威脅要就他去年六月於國會針對Fed總部翻修工程的證詞，對他提起刑事訴訟，此舉升高川普政府對Fed的攻擊。週一美股期指走低。

鮑爾表示：「面臨刑事起訴的威脅，是因為Fed設定利率是基於我們對公眾利益的最佳評估，而不是遵從總統的意願。此事關乎Fed能否繼續依證據和經濟狀況設定利率，還是貨幣政策將受到政治壓力或恐嚇左右。」

知情人士透露，這項調查將由華府的聯邦檢察官、川普親密盟友皮洛（Pam Pirro）的辦公室負責。司法部長邦迪的一名發言人指出，她已指示聯邦檢察官「優先調查任何濫用納稅人資金的行為」。

美國總統川普週日接受美國全國廣播公司新聞網（NBC News）訪問時說，他不清楚司法部向Fed發出傳票一事。

鮑爾表示，Fed是在九日收到傳票。美國政府這個前所未見的行動，代表川普長期對鮑爾的矛盾進一步升級。川普曾再三敦促Fed大幅降息，並多次揚言開除鮑爾。

鮑爾的任期將於五月十五日屆滿。聯邦參議院銀行委員會的共和黨大老提里斯（Thom Tillis）週日表示：「在此案得到徹底解決之前，我將反對任何Fed提名人的確認，包括即將到來的Fed主席空缺。」

提里斯指出，如果之前還有人懷疑川普政府的顧問是否正在積極推動終結Fed的獨立性，那麼現在應該沒有任何疑問了，但當前受到質疑的是司法部的獨立性和公信力。

