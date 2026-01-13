美智庫：中國靠科技業拉動經濟 行不通

中國推進高科技產業力道，不足以抵銷房市低迷，這使中國經濟將更依賴出口，更容易受貿易緊張局勢影響。（歐新社資料照）

僅增些微產值 難抵房市、傳產衰退 且更易受貿易戰打擊

〔編譯盧永山／綜合報導〕CNBC報導，美國智庫榮鼎集團（Rhodium Group）週一發布研究報告，中國推進高科技產業力道，不足以抵銷房市的低迷，這使中國經濟將更依賴出口，更容易受到貿易緊張局勢的影響。

報告指出，在二〇二三至二〇二五年，人工智慧（AI）、機器人和電動車等新興產業僅為中國經濟產出增加〇．八個百分點，但房地產和其他傳統產業合計下降六個百分點。房地產行業曾占中國經濟產值逾四分之一。

中國正尋求提升技術自主能力，以因應美國的出口限制。根據即將於三月正式啟動的第十五個五年發展規劃，北京當局正透過國家投資和優惠政策，擴大對先進技術的投入。

榮鼎集團合夥人、研究報告共同作者萊特（Logan Wright）表示：「中國的成長策略行不通，根據他們目前制定的政策，他們無法實現預期的GDP成長率。」

新興產業規模 5年增7倍難達標

近年來北京當局一直將經濟成長率設定在五％左右。榮鼎集團估計，為了維持這個成長速度，未來五年新興產業需要擴大七倍規模，才能產生所需的約二個百分點年投資成長率。這意味著中國今年須新增二．八兆元人民幣（約十二．七兆台幣）投資，比二〇二五年成長一二〇％。分析師表示，雖然未來一、二年AI或機器人領域的投資可能會增加，但其他新興產業不太可能維持如此快速的成長。

報告指出，即便是國內投資，尤其是在新興產業方面的投資，也不太可能產生足夠的需求，未來中國將更加依賴出口，這將使其經濟容易受到新的貿易限制的影響。隨著價格較低的中國商品（包括電動車）向海外傾銷，墨西哥和歐盟也加入美國行列，提高對中國進口商品的關稅。

榮鼎集團上月底曾發布報告指出，受下半年固定資產投資崩跌影響，中國二〇二五年經濟成長率僅二．五％至三％，約官方設定目標的一半。

