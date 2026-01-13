台股創高、風險可控 國安基金退場

國安基金9次進場情況

護盤279天創紀錄 帳面獲利64.4億 期間台股大漲12107點

〔記者鄭琪芳／台北報導〕台股站上三萬點，國安基金決議退場。國安基金昨召開例行性會議，考量基本面穩健、台股創新高、台美關稅談判進入最後階段等，決議即日起停止執行安定市場任務。根據國安基金財報，自二〇二五年四月九日至十二月三十一日，累計投入一二二．五億元，但第四季未加碼，帳面獲利約六十四．四億元。國安基金官員表示，未來將視市場情況有序釋出持股，以不影響市場為原則。

川普政府去年四月二日公布對等關稅，引發全球股災，台股四月七日暴跌二〇六五點、跌幅九．七％，創史上最大跌勢。為此，國安基金自四月九日起啟動第九次護盤，截至二〇二六年一月十二日，護盤期間達二七九天，超過第八次護盤的二七五天，刷新史上最長紀錄。根據統計，國安基金護盤期間，台股累計上漲一萬二一〇七點、漲幅約六十五．六％。

未來不影響市場下 有序釋股

國安基金官員表示，目前基本面相當穩健，且台股創歷史新高，國內外經濟情勢平穩，投資人信心恢復，所有委員都覺得應該要退場，但仍將密切關注相關風險；國際上難免有變數及風險，每天都在發生，但不像COVID-19疫情、美國升息或對等關稅等非常重大事件，屬於一般性風險，多數委員認為這些風險基本上可控，所以共識決議退場，未來將持續關注國內外政經情勢變化，如果另有符合規定情況發生，必要時再開會討論是否進場。

台美關稅談判 進入最後階段

對於台美關稅尚未底定，官員表示，台美關稅談判已進入最後階段，較上次開會有持續進展，「這次方向比較確定」。官員強調，國安基金退場有很多經驗，未來將視市場狀況有序釋出，以不影響市場為原則。

根據國安基金財報，自二〇二五年四月九日至十二月三十一日，累計投入一二二．五億元，第二季投入七十七億餘元、第三季約四十五．五億元，第四季未加碼；截至去年十二月底，國安基金持股市值約一八六．九億元，未實現獲利六十四．四億元，較第三季增加二十七．八億元，尚有應收股利四〇九二萬餘元。

