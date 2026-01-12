〈財經週報-本週熱點〉人民幣存款餘額 恐連8年衰退

12月底國銀人民幣存款餘額，恐創下連8年衰退紀錄。（彭博）

記者陳梅英／專題報導

本週中央銀行將公布去年12月底國銀人民幣存款餘額，目前人民幣存款餘額剩下1,159億元（單位為人民幣，下同），若12月持續下滑，人民幣存款餘額將創下連8年衰退紀錄。

根據央行統計，11月人民幣存款餘額為1,159.33億元，已連續4個月下滑，並創下去年5月以來新低，其中，外匯指定銀行（DBU）人民幣存款餘額為863.2億元，較10月減少22.14億元，主因法人戶支付國內外幣計價的投資款項。

11月國際金融業務分行（OBU）也較10月減少6.47億元，降至296.13億元，因法人匯出至中國支付貨款所致。

儘管人民幣近期表現相對亮眼，但從DBU帳戶來看，個人戶人民幣存款已連續3個月減少，顯示升值效應仍難以提振投資與存款意願。

回顧歷史，自央行2013年開辦人民幣業務以來，國銀人民幣存款曾一度風光，但2018年後出現明顯轉折。從高峰時期逾3,000億元，縮水至今年以來多徘徊在1,100億元左右，規模蒸發超過一半，顯示人民幣在國內金融市場的吸金效應已大不如前。

11月薪資成長速度 將續超越通膨

主計總處本週則將公布11月工業及服務業薪資統計，薪資成長速度將持續超越通膨。

主計總處統計，1至10月經常性薪資（含本俸及固定津貼）平均4萬7,803元、年增3.08%，創26年同期最大增幅，總薪資年增4%、為近15年同期最大增幅；剔除物價因素後，前10月實質經常性薪資4萬3,663元、年增1.32%、為近5年同期最大增幅，實質總薪資則年增2.22%、為近10年同期最大增幅。

主計總處表示，主因最低工資提高、廠商加薪、年終獎金發放等，加上物價漲幅趨緩，因此實質薪資漲幅擴大。

