〈財經週報-財經焦點〉連續14年 華南金控榮獲「運動推手獎」肯定

華南金控連續14年榮獲「運動推手獎」肯定，由運動部部長李洋（左）頒發獎項，華南金控總經理李耀卿（右）代表受獎。 （華南金控提供）

記者高嘉和／台北報導

運動部「運動推手獎」表揚典禮於1月9日在臺北表演藝術中心舉行，華南金控（2880）長期投入基層運動的發展，本次為連續第14年榮獲「運動推手獎」肯定，更是連9度同時拿下贊助類金質獎、長期贊助獎及推展類銅質獎等三大獎項，由運動部部長李洋親自頒獎，華南金控總經理李耀卿代表受獎。

華南金融集團長期贊助或舉辦各項基層賽事及培訓活動，涵蓋棒球、路跑、體操、拔河等多項領域。華南金融集團自民國96年起每年推動「一球圓一夢」基層棒球培育計畫，舉辦少棒及青少棒國手選拔賽、支持國內外棒球賽事、推廣全國社區棒球運動、辦理棒球訓練營及捐贈球具等。

在國際棒球賽事方面，華南金控自100年起連續贊助八屆在臺灣舉辦的世界盃少棒賽事，114年更同時支持世界盃少棒賽事與亞洲盃青少棒賽事，由華南金控盃青少棒賽事所遴選的中華隊勇奪亞洲盃青少棒冠軍。

在全民運動與公益推廣方面，華南金融集團自100年起，每年響應財政部與各區國稅局舉辦「統一發票盃路跑活動」，透過路跑活動募集發票捐贈公益團體，將健康與公益理念結合，鼓勵民眾培養規律運動習慣。

在培育體操人才方面，華南金控及華南銀行自106年起贊助體操選手及教練，華南銀行也支持臺北大同高中與三民國小體操隊培訓經費，並舉辦了6屆「小小體操營」，讓對體操懷抱熱情的小朋友有機會近距離認識體操運動。

在支持拔河運動方面，華南銀行自107年起連續8年贊助景美女中拔河隊，歷年國際賽成績優異，例如「2025世界運動會」及「2025英國世界盃室外拔河錦標賽」，以景美女中拔河隊為主要組成的「中華台北代表拔河隊」榮獲5金1銀等6面獎牌，持續為臺灣爭取光榮！

