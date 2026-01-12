〈財經週報-台股熱點〉面板族群再成焦點 友達、群創、彩晶高檔震盪分歧

面板族群2025年營收與EPS

記者陳梅英／專題報導

沉寂一段時間的面板族群，近期再度成為台股盤面焦點。在面板報價止跌回升、減產題材及資金輪動帶動下，友達（2409）、群創（3481）與彩晶（6116）過去一週股價如坐雲霄飛車，隨短線漲幅擴大，族群已出現高檔震盪、走勢分歧情況，後市仍有賴基本面實質改善支撐。

中國面板廠減產 友達與群創可望受惠

從基本面來看，近期電視面板報價止跌回升，被市場視為產業景氣觸底的重要訊號，加上中國面板廠農曆年期間規劃減產，有助供需結構改善，友達與群創可望受惠。

請繼續往下閱讀...

在轉型效益上，群創近年積極布局先進封裝效益逐漸顯現，其中，扇出型面板級封裝（FOPLP）已打入SpaceX供應鏈並量產，今年將進一步推進RDL與TGV產品開發與認證。

友達與群創並積極往車用市場發展。友達2024年併購BHTC後，將智慧移動事業分割成立新公司，加速整合資源，朝智慧移動解決方案供應商邁進，去年車用事業營收有望超過800億元；群創旗下CarUX亦完成併購日本Pioneer，力拚躋身Tier 1（第一階）車用智慧座艙供應商。

從股價表現與籌碼面觀察，群創為面板族群中率先發動漲勢者，股價創下波段新高後，雖遭證交所列為處置股票，但整體仍維持多方架構，回檔仍見承接力道；友達上週一度強勢上攻，股價由12元多快速拉升至17元以上，不過高檔賣壓浮現，呈現先強後弱走勢，外資也出現調節跡象；彩晶短線漲勢最為凌厲，累計漲幅驚人，但伴隨融資與短線籌碼快速湧入，上週五出現急跌，波動風險顯著升高。

展望後市，面板族群能否延續反彈，關鍵仍在報價是否持續回升及營運數據實際改善。整體而言，面板族群股價短線熱度已高，後續將回歸基本面與產業復甦節奏檢驗。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法