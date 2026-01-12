〈財經週報-台股熱點〉大缺貨 記憶體製造廠強勢表態

記憶體製造廠2025年營收與EPS

記者洪友芳／專題報導

受惠記憶體缺貨漲價，記憶體廠南亞科（2408）、華邦電（2344）、旺宏（2337）、力積電（6770）去年第四季營運顯著成長。其中，南亞科、華邦電全年皆已轉獲利，旺宏則單月轉虧為盈，帶動股價相繼飆漲，儘管記憶體被預期今年仍是結構性缺貨的一年，各家營收與獲利較去年顯著成長可期，但因各家陸續被列入「處置股」，上週五股價紛從高檔重挫，短期股價恐續修正。

南亞科去年12月營收120.17億元，續創新高，月增18.18%，年增444.87%；第四季營收達300.94億元，創單季新高，季增60.25%、年增357.69%；2025年全年營收665.87億元、年增95%，創近四年新高。受惠DRAM價格上漲，南亞科11月稅後淨利42.35億元，年增逾2000%，每股稅後盈餘（EPS）1.37元，累計前11月已轉虧為盈，稅後淨利17.95億元，EPS為0.58元，預計2025全年可獲利。

華邦電去年12月營收97.7億元，月增13.22%、年增53.33%，創單月營收新高；第四季營收為266.24億元，季增22.29%、年增42.43%，創近14季以來新高；2025年營收為894.06億元，年增9.55%，為近三年來新高。華邦電去年10月受惠存貨跌價損失迴轉利益致使稅後淨利達11.86億元、EPS為0.26元，11月稅後淨利9.38億元、年增2.5倍，EPS為0.21元，累計前11月稅後淨利26.63億元，EPS為0.59元。

旺宏去年11月稅後淨利0.71億元，年增117%，EPS為0.04元，單月由虧轉盈；去年12月營收26.32億元，月增7.7%、年增44.9%，2025年全年營收288.8億元，年增11.6%。

力積電也代工生產記憶體，漲價效益自去年11月起顯現，帶動去年12月營收為42.69億元，月增4.33%、年增21.92%，創三年多以來新高；第四季營收為124.95億元，季增5.53%、年增12.25%，創12季以來新高；10、11月累計每股稅後虧損0.12元，預估第四季營運將較前一季改善。

