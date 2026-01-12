〈財經週報-投資觀點〉油價大跌可壓低長期通膨 但短期美國經濟已見雜音

汽車零售銷售︰ 重型卡車

■陳泓睿

2025年第四季美國經歷了政府關門，但在開門後釋出的經濟數據，不論第三季的GDP增速抑或是9月和11月的通膨數據同步漂亮到不行，而一開年美國又在內鬼的協助下3小時內閃擊癱瘓了委內瑞拉馬杜羅政權，一舉掌握了全球最大石油儲量國，再加上伊朗經濟瀕臨崩盤引起的大規模反政府抗議卻無法被順利鎮壓，伊朗神權政權也有崩潰之虞，一旦若此則全球第三的原油儲量也將被美國掌控，加上全球第二大儲量的沙烏地阿拉伯本就是美國朋友，市場開始期待低油價將會壓低通膨進而使Fed降更多息。

然而委國原油產能受制於過去十多年的制裁而老化，伊朗目前的狀況也好不了多少，它們對油價要發揮影響恐要2~3年後，加上2026原油市場本就供過於求，因此油價將壓低今年的CPI早就不該是新聞，而低油價也未必能搶救已陷入困境的美國經濟大兵。美國經濟警訊是由下圖發出的，美國重型卡車的銷量過往經驗在經濟衰退前6~20個月會見高反轉並一跌不回頭，雖然這次經濟循環受COVID-19疫情影響而有所扭曲，但從今年7月川普關稅已經看到轉圜曙光之際開始這個數據出現了崩跌的現象（7~10月銷量跌了25%），這代表眾多企業對未來的信心突然大規模轉趨保守所以大砍資本支出，同時美國就業市場兼職人數也從9月開始跳升，ADP就業調查更在11月回報了小型企業單月裁員12萬人創下2020年過後的新高，就這一點來講再再證明了FED從2025年1~8月堅持觀望不降息是嚴重誤判。

換個角度講，2025年AI相關資本支出達4,000億美元約貢獻了6成的美國GDP成長，再加上股市一路衝高帶來的財富效果支撐消費，所以美國目前經濟的榮景其實只靠AI這根擎天大柱支撐，萬一在2027年AI資本支出無法持續（如:受制於電力供給），AI科技股在飆漲後開始暴跌，美國經濟的正向榮景勢必嘎然而止，這絕對不是油價再降一點能夠挽救的，投資人在2026秋天之後理當開始對股市提高戒心。

（作者為永豐金證券財管經營部分析師）

