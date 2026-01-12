〈財經週報-投資觀點〉聯準會延續寬鬆腳步 2026股市多頭有望續航

美國消費性電子展涵蓋AI PC、AI機器人、智慧家電及自駕車等AI落地運用，2026年依然是AI味道濃厚的一年。（路透）

■陳柏州

回顧去（2025)）年，若投資人撐過4月份川普對等關稅衝擊所帶來的屠殺式修正，理應會是豐收的一年，其中美股四大指數乃至日、韓股市均刷新歷史高點，且若單就台股來看，指數、市值以及漲點也同創新高，換算每位台股投資人全年平均大賺超過155萬元更是近15年來最多；回過頭來看，全球股市最大一波驚漲創高行情，就是從當時的恐慌低點一路上攻，一句話來說，2025年的操作可說是敗也川普、成也川普。

川普關稅議題已是過往雲煙，預期2026年的最大干擾可能在聯準會（Fed）人事改組上，12月FOMC會議投票委員意見分歧嚴重程度創下2019年來最大，透露現任主席鮑爾有提前跛腳情況，而川普讓接任主席人選泛政治化，則大幅折損Fed獨立性形象，未來市場對新主席的反應難料；不過，新任Fed主席應會貫徹川普大幅降息意志，聯準會寬鬆腳步不會停，2026年的資金行情疊加效應尚可期待。另外，雖然2025年10月初美中稀土戰衝突因川普TACO （Trump Always Chickens Out）雷聲大雨點小。不過，中國掌握90%稀土精煉產能，尋求替代品或第二供應鏈建立所需時間保守估計至少5至10年以上，美中稀土戰2.0再起或是另一關鍵衝擊變數所在。

2026年第一場科技大廠「秀肌肉」的地方，是在美國拉斯維加斯所舉辦的美國消費性電子展（CES），從展場涵蓋AI PC、AI機器人、智慧家電及自駕車等AI落地運用來看，顯然2026年依然會是AI味道濃厚的一年；然而，以Google為首的大型CSP業者自研晶片（ASIC）崛起，與原先幾近獨佔AI晶片市場的輝達（Nvidia）GPU將進入同一賽道競爭，未來CSP資本支出疑慮以及資金分化挪移，勢必造成個股走勢分岐更為明顯，故2026年的選股操作將是有非常有挑戰的一年。

CES展後，緊接著是台積電（2330）法說會將於15日上場，預期AI相關族群仍是2026年布局重中之重，只是選股上要更細膩，緊盯趨勢轉折變化，切勿一頭熱追高。另外，2026年行情大幅震盪可能會是常態，不妨酌量布局獲利配息穩定的族群，如金融、內需、資產概念、部分績優電子零組件股或高股息ETF等，適度分散風險。

（作者為中國信託證券投顧策略研究部協理）

