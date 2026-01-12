〈財經週報-投資趨勢〉醫療生化產業否極泰來 結合AI、生技併購潮 成長期正式啟動

資料來源 : Jefferies、玉山投信，2025/12

■江宜虔

過去兩年，全球醫療指數與生技指數表現不如美股及科技類股亮眼，不過狀況已逐漸好轉，去年第四季以來，藥價政策與關稅議題衝擊已逐漸淡化，例如為響應美國政府「境內生產、美國優先」的方向，輝瑞承諾將供應鏈移回美國，或是專利藥生產已有明確美國設廠計畫者，關稅調查名單中的進口品項獲得三年豁免。

醫療生化產業本益比18.1倍 低於科技股的26倍

在不利因素緩解、但漲勢仍相對落後之下，反而給予醫療生化產業低本益比優勢，醫療產業的前瞻本益比約18.1倍，明顯低於S&P 500指數整體的21.8倍，相較於科技與非核心消費類股超過26倍的本益比，醫療產業更是提供合理估值、防禦性與成長性等多重優勢，具投資吸引力。

事實上，醫療產業長期基本面一直維持穩健成長，根據經濟學人統計，1980年以來各種癌症患者死亡率大幅降低，其主因為醫療產業所有的創新研發包括藥品、疫苗、診斷工具、治療方法的進步，以及生活型態的改變，皆對降低整體死亡率有重大助益，包括預防醫學興起、尖端科學在臨床的應用，在病變初期就阻止癌症發生、創新藥品普及讓病人負擔藥物的能力提升等。

AI製藥業研發支出 可達400億美元

特別是AI與醫療產業的結合，更是加速醫療生化研發、製藥之利器，近期產業亮點來自於禮來與輝達合作打造配備逾千顆Blackwell Ultra GPU的超級電腦，預計今年1月上線，用於加速藥物研發並縮短開發週期，並開放AI平台給生技新創共享資源，此舉將大幅提升藥物發現效率。根據Jefferies分析師預估，未來AI在製藥業的研發支出可能達300億至400億美元。

另一項重點在於生技產業將迎接加速成長期，不少中小型生技公司預計在2026年至2027年將進入獲利加速成長的轉折點，隨營運規模擴大，將推動部分企業晉升為中大型公司，預估2025年至2030年營收年複合成長率達14%，獲利(EBITDA)年複合成長率更是高達48%。此外，由於專利藥過期壓力加劇，藥廠將加速併購中小型生技公司以填補營收缺口，有利具基本面的生技公司之評價提升。

阿茲海默症市場 2031年將達11.78億美元

除了醫療生化產業本身的成長動能，產業結構也替醫療生化次產業帶來動能挹注效果。以生命科學工具與藥物研發為例，兩者密切相關，像是β-澱粉蛋白單株抗體（mAbs）為阿茲海默症主要療法，屬生技藥品且需委外生產，設備與技術來自生命科學工具產業。根據JP Morgan估計，光是阿茲海默症藥物相關委外代工市場，至2031年將達11.78億美元，2025年至2031年年複合成長率高達48.9%。

由於醫療生化產業每一間公司的特色與強項皆不同，不同次產業商機也相當明確，若想兼具成長與價值，不妨同時布局製藥、生技、服務、醫材四大次產業，並加上跨領域之生命科學工具，且建議聚焦投資美國醫療生化公司，特別是涵蓋許多重磅藥品如糖尿病、癌症、免疫與醫療診斷設備等之企業，並以該領域龍頭企業為主。

（作者為PGIM保德信全球醫療生化基金經理人）

