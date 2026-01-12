〈財經週報-國際展望〉企業獲利韌性與寬鬆政策支持 多元配置全球資產迎新機

美元短期維持較為中性的態度，中期面臨走弱的風險，仍需審慎看待。（法新社）

■張宇翔

在進入新的一年之際，市場的核心敘事仍圍繞在兩個主軸：企業獲利的韌性與政策環境的友善。通膨雖仍高於各大央行的長期目標，但趨勢持續走緩，並未改變聯準會（Fed）偏向寬鬆的政策方向；配合多國政府在成長與就業上的穩健支持，整體金融條件仍屬寬鬆。誠然，美國勞動市場的降溫與薪資動能變化是潛在風險，但在鴿派的Fed結構下，衝擊相對可控。同時，下行風險已較前期降低，然而多項利多已反映於資產價格，意謂選股與精準布局的重要性顯著提升。

股市維持審慎態度 拉回時分批布局

在股票市場方面，維持正向但審慎的態度，並偏好在市場拉回時分批布局。企業財報整體優於預期，持續為股市提供支撐。美國股市方面，儘管大型股評價偏高，但其企業獲利能力、生產力提升以及穩健的資產負債表，仍構成重要防護。富達團隊已將美股評等調升至加碼，並持續看好成長型與品質型股票，相關投資機會亦擴散至大型科技股以外的範疇。歐洲股市同樣維持正向觀點，企業獲利動能回溫，加上市場籌碼結構改善，為後市帶來支撐；從技術面來看，市場廣度提升、空頭回補告一段落，也有助於投資情緒修復，儘管投資人風險偏好仍略顯保守。

信用債方面，整體態度仍偏謹慎。非投資等級債在基本面穩健的前提下，特別是短天期部位，仍能提供具吸引力的息收；相較之下，投資等級債在風險調整後的報酬空間有限。近期個別違約事件提醒投資人需留意標的選擇，但尚不足以構成整體信貸市場的系統性風險。新興市場債市整體維持中性配置，但相對偏好本地貨幣債。

公債配置保持彈性 看市場環境動態調整

在政府公債方面，對已開發市場整體維持中性態度，並無明確方向性看法。關注利率波動與政策變化對債券表現的影響。其中，英國公債因評價仍具吸引力，且基本面逐步改善，維持結構性正向。日本公債則因財政需求上升與日本央行升息進程，殖利率可能面臨上行壓力。美國公債短期內仍需留意通膨風險與聯準會政策不確定性，表現恐較為震盪。新興市場中，偏好實質利率較高、具降息空間的本地貨幣債，例如巴西、墨西哥與南非。整體而言，政府公債在投資組合中仍扮演分散與穩定角色，但配置上保持彈性，並視市場環境動態調整。

最後，在現金與貨幣配置上，短期對美元維持較為中性的態度，主要反映近期利率水準仍具支撐，且市場對聯準會政策路徑的預期仍存在反覆調整空間。中期而言，隨著聯準會逐步啟動降息循環、資金結構出現調整，美國經濟動能放緩，美元面臨走弱的風險仍需審慎看待。相對而言，歐元因歐洲央行幾乎停止升息、法國政治風險已反映在價格中，具一定吸引力；英鎊則因不確定性上升而承壓。同時，持續看好部分新興市場貨幣。至於黃金，長期基本面仍偏多，但在價格上漲後，適度獲利了結為合理策略。

投資建議與風險控管：精準選股、分散因子、動態再平衡

面對利多已部分反映、但基本面仍偏正的環境，建議投資人：股票採「核心—衛星」架構，核心配置品質與現金流穩健之大型股，衛星擇優加入中型股與新興市場領域；債券以「短天期收益＋選擇性利差」為主軸，提升投組現金回流與下行防護；外匯上減持美元、增配歐元與部分新興市場貨幣，並以期貨或選擇權管理波動風險；黃金維持策略性持有，價格創高後分段落袋為安。整體而言，以全球多元配置與動態再平衡策略，敏捷應對風險並捕捉新一輪的結構性機會。

（作者為富達全球動能多元基金經理人）

