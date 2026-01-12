〈財經週報-看盤焦點〉AI落地應用 元月行情助攻台股挑戰3萬大關

半導體與AI相關供應鏈的強勢表現，台股可望挑戰3萬大關。（中央社資料照）

進入2026年，全球金融市場正處於政策轉折的關鍵期。聯準會（Fed）近期宣布重啟每月約400億美元的短天期國債購買計畫，旨在維持體系內的充裕準備金。儘管此舉在名義上並非量化寬鬆，但被市場解讀為帶有隱性寬鬆色彩的流動性補充，有助於平抑短端利率並支撐資金面。然而，美國通膨數據展現出比預期更強的韌性，部分聯準會官員指出，雖然2026年利率走勢趨向寬鬆，但通膨增溫的風險依然存在，使得未來的降息步伐仍需高度取決於數據表現，決策高層普遍認為下一次降息仍需觀察就業市場的平衡狀況。預期2026年美國實質GDP年增率將維持在2%左右，支撐經濟動能進入穩健成長期。

半導體與AI供應鏈強勢表現 去年經濟成長率估7.37%

台灣2025全年出口總額預估突破6,300億美元大關，其中11月出口值超過640億美元創下歷史新高，展現強勁的出口韌性。受惠於半導體與AI相關供應鏈的強勢表現，2025年台灣經濟成長率估計達到7.37%，刷新近年紀錄。然而，隨著2026年進入高基期環境，整體經濟成長率預期將有所放緩。在物價方面，台灣央行預期2026年核心通膨將趨於穩定，但在對等關稅政策影響及全球供應鏈調整的背景下，企業仍需負擔約6%的關稅成本，這對傳統製造業的毛利與內需消費意願仍構成一定壓力，預計貨幣政策將維持相對審慎的基調。

AI資料中心 電力族群可望大成長

產業核心依舊聚焦於AI。2026年被視為AI從雲端走入日常生活、從技術轉化為營收能力的轉折年。本月召開的CES 2026消費性電子展中，AI PC、AI手機以及搭載生成式AI模型的智慧家電成為市場亮點，預計消費性設備將佔2026年AI投資的近3成。在硬體供應鏈方面，AI伺服器對 800G光模組與CPO的需求長線看俏，帶動光通訊族群展望正向。同時，重電與電力基礎設施依然是AI發展不可或缺的一環，受惠於資料中心建置需求，電力族群今年有望迎來大幅成長態勢。

台股在今年第一個交易日表現亮眼，終場收在29,349.81點，顯示多頭架構穩固且上檔無壓，元月行情值得期待。隨著外資假期結束全面回流，配合美股強勢與企業展望正向，大盤挑戰三萬點大關成功。在操作策略上，建議投資人鎖定AI落地應用的直接受惠股，如先進製程半導體、高速傳輸、電力與散熱材料等具備高能見度的族群。由於大盤已處於相對高位，投資人可採取鎖定低位階、低估值產業的策略，或透過台股ETF捕捉補漲動能，同時需留意關鍵通膨數據公布可能帶來的短線震盪，維持投資組合的靈活性。（作者為聯邦投信資產管理部投資經理人）

