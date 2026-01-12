〈財經週報-記憶體〉記憶體價格續大漲 筆電廠擔憂衝擊買氣

終端產品面臨成本提高，NB大廠只能調漲售價或是降低規格因應。 （中央社）

記者卓怡君／專題報導

PC市場警報 : 記憶體漲價衝擊

記憶體價格狂飆，各種終端產品面臨成本提高的嚴峻考驗，全球各家筆記型電腦及智慧型手機大廠坐如針氈，多家NB大廠老闆急飛美光與三星爭取貨源，由於記憶體佔PC與NB成本約10-25%，比重相當大，NB大廠只能以兩種方法因應︰一是調漲售價；二是降低規格，目前NB大廠預估今年首季調漲價格，漲幅約在15-25%左右，價格調漲將影響消費者購買意願，NB大廠擔憂恐衝擊今年市場買氣，今年出貨量也面臨下修壓力，近來研調機構將今年全球PC出貨從成長2.6%下修至衰退3.1%。

記憶體價格狂飆 NB大廠漲價、降規因應

HBM（高頻寬記憶體）在AI伺服器強勁拉貨下供不應求，三星、海力士、美光等大廠將低階產品產能轉移到HBM，造成整體記憶體供應鏈吃緊狀況嚴重，因DRAM價格飆漲，佔PC成本比重由去年第二季7.5%，預估到今年第二季將增至24.3%，廠商難以負荷，縮減規格配置已成智慧型手機、NB品牌廠平衡成本的必要手段，其中以低價機種因對價格最為敏感，記憶體價格調漲對低階機種影響最大，受創也將最深，至於商用與電競相關機種因剛性需求，影響較低。

請繼續往下閱讀...

法人預估，去年下半年NB大廠尚未反映成本進行調整，預估毛利率下滑0.3至0.4個百分點之間，影響獲利約5%，今年首季開始轉嫁後，估毛利率影響降低至約0.15個百分點，獲利下滑幅度可望控制在約2%。

展碁（6776）總經理林佳璋表示，由於記憶體佔PC與NB成本約10-20%，PC與NB將在今年首季調漲價格，漲幅約在15-25%，中低階與家用市場對於價格最為敏感，所受衝擊最大，買氣可能遞延；至於商用市場在剛需支撐下，對買氣影響最小，預估低階NB及PC機種漲幅恐逾20%，短期內可能出現「想買的買不到，沒錢的買不起」，漲價與缺貨將延續到今年第二季末至第三季，屆時原廠供應狀況才可能較為明朗，今年PC和NB漲價勢不可擋。

華碩、聯想已也宣布自1月5日起調漲產品售價，藉此反映記憶體價格大幅上漲。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法