〈財經週報-記憶體〉零組件成本攀升 手機漲價與減配因應

市場預期蘋果新機入門款價格可能保持不變，但選配更大記憶體或更高儲存空間的費用將變得更貴。（彭博）

記憶體價格在2025年連翻上漲，且市場預期價格至少會持續走揚到2026年上半年，手機產業在零組件成本攀升下，已面臨一波成本壓力，業者對手機售價與產品策略的動向，備受矚目。

台灣三星電子行動通訊事業部總經理陳啟蒙表示，三星具備向下整合的優勢，有能力因應原物料、運輸成本及關稅等不確定因素，會綜合消費者接受度、匯率變動等因素，以合理價格應對市場競爭，兼顧市場接受度與品牌競爭力。

vivo台灣總經理陳怡婷說，2026年記憶體持續漲價已是業界共識，在成本墊高下，新品是否調漲售價、以及是否修正目標客群定位，還在討論中，將持續觀察記憶體市場價格走勢再做最終決定。

OPPO台灣總經理劉金也指出，在距離新品上市仍有一段時間下，將持續關注市場動態並審慎因應，會在成本壓力與用戶權益間取得平衡，為用戶帶來符合價格的超值體驗。

蘋果高階版手機 可能變得更貴

至於蘋果今年新機iPhone 18是否因記憶體價格大漲而漲價，外界眾說紛紜，原本市場預期恐漲價5%，但外資大摩分析，蘋果極可能在「配置升級」調整價格，就是入門款價格可能保持不變，但選配更大記憶體或更高儲存空間的費用將變得更貴。

市調機構集邦科技TrendForce認為，面對零組件成本快速攀升，品牌廠後續可能同時透過調高終端售價、下修產品硬體配置，以及調整出貨規模等方式因應，產業資源也將加速向具備規模優勢與較強議價能力的龍頭品牌集中。

TrendForce指出，隨著記憶體零組件價格飆升，「縮減規格」或「延後產品升級時程」已成為廠商控管成本的主要策略，預期目前高階手機12-16GB記憶體規格，往16GB推進的速度放緩，而中階手機6-12GB，則會調整到6-8GB，先前配置的4-8GB的低階手機，2026年將退回以4GB為主。

