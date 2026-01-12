〈財經週報-記憶體〉缺貨潮撐腰 記憶體模組廠賺翻

AI帶動記憶體缺貨潮，記憶體模組廠營運大爆發，今年營運將較去年成長。（路透）

記者洪友芳／專題報導

受惠於AI帶動記憶體市場結構性缺貨及報價跳增，記憶體模組廠去年第四季營運大爆發，展望今年，威剛（3260）、創見（2451）等記憶體模組業者，皆預期仍是缺貨漲價的一年，努力取得貨源、如何調配出貨給主要客戶，各家業者須拿出看家本領，業者也看好今年營運將較去年成長。

結構性缺貨 有錢不一定能買得到

威剛董事長陳立白表示，自去（2025）年第三季中旬起，AI應用對記憶體的需求量急速暴增，上游記憶體原廠的產能與供貨都優先滿足雲端服務供應商（CSP）需求，造成記憶體市場結構性缺貨，DRAM與NAND Flash價格漲勢凌厲，正式開啟產業上升格局。

陳立白強調，現階段上游原廠供貨非常有限，有錢也不一定能買得到貨，面對產業多頭強勢來襲，公司從去年第三季起即加速採購力道，憑藉著穩固的業界根基與策略聯盟關係，到去年12月底已大幅拉升庫存水位，預期將可全力支援重要與策略性客戶的需求。

創見則表示，三星、SK海力士及美光等大廠，都將產能轉向支援AI需求的高頻寬記憶體（HBM），致使DDR4、DDR5供不應求，貨源取得難度提高，目前可說有錢也買不到晶圓來加工模組產品，缺貨、追貨與漲價仍是同業共同的痛處。

威剛去年12月營收達58.1億元，年增1倍，第四季營收158.71億元，分別創下單月與單季歷史新高；去年全年營收破500億元大關達530.43億元，年增32.48%，也創歷史新猷。創見公布去年12月營收一舉跳增達30.57億元，年增241.98%，第四季營收為68.02億元，季增65.57%，去年營收達171.25億元，年增69.8%。

十銓（4967）12月營收36.3億元，月增124%、年增211%，創單月新高，第四季營收63.49億元，季增52.51%、年增94.33%，去年營收204.28億元，年增2.46%，創歷年新高。宜鼎（5289）去年12月營收達18.13億元，月增13.6%、年增達151.6%，創單月營收新高，第四季營收為48.07億元、季增26.26%，去年營收為142.61億元，年增近60%，創歷年新高。

