〈財經週報-記憶體〉DDR4強漲 記憶體製造廠迎獲利甜蜜期

DDR4價格漲勢猛烈，南亞科迎來史上罕見的獲利甜蜜期。（資料照）

記者洪友芳／專題報導

2025年記憶體製造廠營運表現

時序邁入2026年，法人認為，國際大廠持續專注生產AI需求的高頻寬記憶體（HBM），擠壓到一般傳統DRAM供不應求，DDR4價格漲勢尤為猛烈，南亞科（2408）正迎來史上罕見的獲利甜蜜期。此外包括NAND、NOR快閃記憶體也跟漲，對擁有DRAM及快閃記憶體產能的華邦電（2344）營運也相當有利。

南亞科去（2025）年第四季營收達300.94億元，季增逾6成，全年營收665.87億元，年增95.09%；隨著DRAM漲價，南亞科自結去年11月稅後淨利達42.35億元，月增1.07倍，每股稅後盈餘1.37元，10、11月累計稅後淨利達62.74億元，弭平前三季虧損，前11月稅後淨利17.95億元，每股稅後盈餘0.58元，第四季可望是顯著獲利的一季，毛利率可望逾5成。

請繼續往下閱讀...

法人指出，受惠於DDR4合約價漲勢超乎預期、1B製程良率顯著改善，南亞科的結構性獲利動能將從2026年一路延續至2027年；預估今年第一季DDR4 8GB的季合約價大漲，受惠價量俱增與成本控制得宜的雙重效應帶動，南亞科第一季營收有機會季增5成以上，今年營收將年增逾1倍，毛利率也將躍升，預估每股稅後盈餘高達30元以上。

市場估計去年第四季DDR4 8Gb的合約價格季增幅4成以上，現貨價格更大漲近200%，今年第一季DRAM合約價漲幅比上季更高，此外，快閃記憶體（Flash）也續漲，受惠漲價效益全面發威，法人預估華邦電今年營收與獲利將較去年成長，營收可望年增5成以上，破1,300億元大關可期，每股稅後盈餘預計將逾7.5元。因應這波成長動能，華邦電也大幅提高資本支出擴產，明年逐漸貢獻營運。

旺宏可望提早獲利

記憶體廠旺宏（2377）去年第四季營收為77.33億元，季減逾5%，11月自結稅後淨利0.71億元，年增117%，每股稅後盈餘0.04元，單季有望提早獲利，去年全年營收為288.8億元，年增11.6%。受惠大廠減產非AI的記憶體，編碼型快閃記憶體（NOR Flash）、嵌入式NAND記憶體（eMMC）需求增加，市況供不應求，帶動產品漲價，預期有助挹注旺宏今年營運，公司也力拼全年轉虧為盈。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法