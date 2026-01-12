〈財經週報-時事求是〉記憶體的價格風暴

只要AI發展持續，記憶體業或許能走出與往昔型態稍有不同的產業循環。（資料照）

■魏錫賓

記憶體價格一日三市，令人聯想到肺炎疫情時暴起的海運運價；供需突然失衡的理由雖有不同，市場顯然都要經過一陣混亂後才能恢復秩序。而市況，則不一定會回到從前。

2020年肺炎疫情擴散至全球後，各國封城鎖國的防疫措施，不僅使遠距生活加速實現，因而導致終端電子產品需求暴增，也造成塞港、缺櫃、缺工等物流鏈中斷的現象。長期低迷的航運產業因而成為賣方市場，運價節節上升，那幾年航運公司股價也都反映暴利而高漲。

請繼續往下閱讀...

航運業的價格風暴，暴露了整體供應鏈的脆弱，在面對突發衝擊時，毫無因應的替代方案，完全沒有擴大供給的空間；而記憶體價格近日急升突顯的問題，雖然也牽動高科技產業鏈的供給面，但在本質上，是因為需求的意外增加而造成的供需不平衡。二者看似類似，但原因卻有不同；後續發展，也不能一概而論。

二大產業確有類似的部分。海運業與記憶體業都不是完全競爭市場，全球三大海運聯盟與三大記憶體公司掌控價格主導權，而且都屬資本密集產業，且短期供給彈性都很低，無法立即擴產，一有風吹草動，都會破壞原來的市場結構。在價格走揚時，有些下游廠商還會超額下單，進一步推升價格。

二產業產品價格在短期高漲的理由，雖都是需求超過供給，卻仍有明顯差異。封城使部分商品的需求提高，但也壓抑了其他商品的交易；根據世界貿易組織統計，2020年的全球商品貿易約17.6兆美元，還罕見地較前一年下滑了7.1%，2021年才加速回升。國際貿易量在其間有增減，但海運業當時的供給受限於防疫措施，以及罷工等突發事件，使運價急升不回頭；記憶體的上漲，則是在AI模型規模擴張、HBM架構升級時，因技術產業轉型及產能排擠，而使需求增加，造成從高階至低階產品都呈現供不應求的情況。

二產業雖因產品價格高漲而受益，但也有受害者。海運運費上漲，與後來的全球通膨可能脫不了關係，而記憶體價格上升，則擠壓產業下游筆電及手機製造廠的獲利，影響最近科技產業的資源分配。

暴漲與暴跌都非正常現象，若依一般商業行為，廠商會在產品利潤上升時增加產能，而若售價提升過速、過大，則需求終會下跌，二者都會促使價格回落到合理的位置。2022年後防疫措施陸續解除，且超額需求不再後，運價曾如自由落體地向下修正；因AI發展而需求額外大增的記憶體，在業者的新產能開出後，不一定還能維持上漲優勢。

產業外因素，使得海運運價暴起暴落，而記憶體價格則受產業內因素影響；不僅漲價原因不同，二者後續的發展也將會不一樣。只要AI發展持續，記憶體業或許能走出型態稍有不同的產業循環。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法