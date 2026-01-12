3挑戰難解 花蓮萬里水力電廠喊卡

花蓮「萬里水力發電計畫」，台電決定停辦。（資料照）

〔記者林菁樺／台北報導〕花蓮「萬里水力發電計畫」喊停！萬里水力是台電在東部重要的中型水力計畫，裝置容量約四．九萬瓩，為過去西寶計畫的取代版本，二〇一八年獲經濟部同意辦理；但投資成本重估後翻倍達一八一億元，發電效益更受極端氣候影響下滑，加上花蓮四〇三地震、馬太鞍溪事件等影響民意，而環評時程更不可控，台電決定停辦。

台電指出，該計畫多年來未能實質推動，且受到花蓮地震、極端氣候及物價上漲影響，重新評估後投資成本由原核定約九十六億元大幅攀升至一八一億元；若再納入聯外道路的萬榮林道修復工程，總投資恐高達二二六億元。

發電效益更是關鍵，因極端氣候影響，原預估年發電量從一．七億度下修至一．五五億度，經濟效益不符。且台電試算，財務合格所需電價達每度六．五三三元，遠高於現行綠電市場、小水力躉購費率約四元水準，評估將難回收成本。

而去年花蓮馬太鞍溪發生堰塞湖溢流事件之後，引發社會高度關注山區河川與水利設施安全。台電指出，萬里水力計畫流域鄰近該區，加上聯外道路萬榮林道原本就存在崩坍地風險，若持續推動，恐擴大地方疑慮與反彈，社會支持基礎薄弱。

法規與程序面，萬里水力計畫於環評階段即因萬榮林道中斷影響調查進度，之前的關係部落訴訟也遲未宣判，導致環評作業無法推進。台電原盼二〇二八年商轉已展延至二〇三三年，但即使持續等待，台電認為仍難以在計畫期程內完成開發，經過公共安全、投資效益與社會溝通等整體考量，決定停辦萬里水力發電計畫，後續將報請經濟部核定。

