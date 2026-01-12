綠能後盾 台電抽蓄電廠雙核心拚升級

大觀發電廠、明潭發電廠原有屋外型開關場將改建為「屋內型GIS開關場」。圖為明潭水庫。（台電提供）

〔記者林菁樺／台北報導〕我國今年綠能發電占比力拚二十％，隨綠能併網續增及電網調度迎來挑戰，台電抽蓄電廠雙核心的大觀發電廠、明潭發電廠愈顯重要；因機組設備使用更加頻繁，台電將進行開關場更新計畫，將兩電廠原有屋外型開關場改建為「屋內型GIS開關場」，總投資超過二三五億元，預計二〇三七年全數完工，可做為綠能發展最強後盾。

大觀、明潭開關場將改建為屋內型

台電說明，電廠發電後，電力傳輸過程必須升壓、降壓等，中間要有開關設備，電力才能外送到使用端。大觀及明潭發電廠是相當重要的抽蓄水力電廠，其三四五kV開關場設備使用迄今分別已逾四十二、三十年。

請繼續往下閱讀...

抽蓄水力機組具備快速起停的特色，面對綠能間歇性、電網調度時扮演重要角色；因抽蓄機組斷路器操作次數比過往更加頻繁，為解決設備老化問題，也提升抗氣候干擾能力，台電規劃將原有屋外型開關場，改建為具高度安全韌性的「屋內型GIS（氣體絕緣開關設備）開關場」。

新建GIS開關場將採「雙母線、機組檔位並聯雙GCB（氣體斷路器）」配置，並導入SCADA監控系統，以即時掌握開關與機電設備運轉狀況，資料回傳主控制室進行遠端監控與調度；搭配雙母線、雙斷路器的備援設計，即使設備維修或異常，也能快速切換運轉，確保抽蓄機組在關鍵時刻發揮「大型儲能電池」功能，穩定電網與供電安全。

根據台電計畫，大觀發電廠投資約一二四．六億元，可於二〇三五年全數完工；明潭發電廠投資總額一一〇．二億元，因工程複雜度高，預計二〇三七年完工。相關計畫尚須報經濟部與行政院核定。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法