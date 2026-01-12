南市地王換人做 竹縣連兩年易主

六都公告土地現值地王身價變化

南市新光三越新天地店、竹北喜來登大飯店躍新地王

〔記者徐義平／台北報導〕全國二十二縣市地王全數出爐，其中台南市、新竹縣地王被新人取代，尤其新竹縣連續兩年地王更迭，二〇二六年首度由竹北喜來登大飯店取代光明六路一段、莊敬南路口的全國電子；台南市則由新光三越新天地店取代中山店。觀察六都地王最新身價，新北市、桃園市等地王年漲逾一％，高雄市則與去年持平。

發展軸線、商圈移轉 地王變化具共同特性

馨傳不動產智庫執行長何世昌分析，各縣市地王變化，通常具有「發展軸線從舊區翻轉至新區」、「商圈移轉」等共同特性，且六都地王所在區段多為百貨型商圈，顯示選址目光精準，以及百貨業更能產生聚客效應，進而推升區段發展和房地價值。

請繼續往下閱讀...

根據內政部彙整，二〇二六年各縣市最貴地王仍由台北一〇一大樓蟬聯，公告土地現值每坪約六九八．二萬元；對比最親民地王連江縣南竿鄉介壽廣場東側每坪約六．一一萬元，兩者身價落差逾一一四倍。相較二〇二五年兩縣市地王差距一一五倍，差距呈拉近現象。

高力國際不動產業主代表服務部董事黃舒衛表示，各縣市地王都坐落在商業機能、交通路網最佳區位，而地王換人做則代表都市機能或商業核心的轉移。竹北早期地王在國道一號西側、縣政一期的光明六路與縣政二路口的永豐銀行，因開發強度較低，地王漸往縣政二期移動；而今年雖然換人，但由同樣位在光明六路面臨兩條主要道路的喜來登大飯店取代，顯示在高鐵特區的大型商業開發案逐漸成形後，拉動地價核心往東移動。

信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德表示，過去地王可能處於舊商圈，但隨新商圈興起，朝向商業中心或政經中心規劃，連帶周邊住宅辦公大樓等價格水漲船高，地價也不會孤單，因此有些區域的地王寶座易主。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法