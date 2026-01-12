超越美國 投行看好亞洲科技股續旺

高盛、花旗等投行都紛紛押注，亞洲科技股強勁動能和超越美國同業的表現將持續一整年。（中央社資料照）

〔編譯盧永山／綜合報導〕今年開年以來，亞洲科技股在人工智慧（AI）相關需求強勁的利多消息帶領下一路狂飆，包括高盛、花旗等投行都紛紛押注，亞洲科技股強勁動能和超越美國同業的表現將持續一整年。

彭博報導，高盛策略師對亞洲科技股持「加碼」立場，並預期在AI相關需求激增和估值合理等因素推動下，亞洲科技股將進一步上漲。花旗表示，鑑於亞洲科技股在半導體供應鏈中的重要性和獲利成長潛力，全球長期投資人正在增持亞洲科技股。

今年以來，一個主要的亞洲科技股指數已飆漲約六％，勝過那斯達克一〇〇指數的二％漲幅。投資人正將目光轉向全球半導體供應鏈核心的亞洲地區，這個轉變反映在經歷多年的超高速成長後，外界越來越懷疑美國科技股能否繼續保持AI驅動的漲勢。

強勁的基本面正在支撐這個趨勢，南韓三星電子上週公布初步營業利潤成長超過三倍，創歷史新高；台積電的營收也超乎預期，而中國AI公司在股市的亮眼登板也提振市場樂觀情緒。

澳洲金融服務公司激石集團（Pepperstone Group）研究策略師吳迪琳表示：「這反映投資人目前對最佳風險回報的認知發生了轉變。美國科技股就像一座成熟的金礦─價值已經非常豐厚。而亞洲科技股則像一座尚未充分開發的礦山─目前仍被低估，但基本面強勁，能夠為那些慧眼識英雄的投資人帶來豐厚回報。」

MSCI亞太資訊科技股指數預估本益比為十六．三倍，那斯達克和費城半導體指數約二十五倍；儘管自二〇二四年底以來，亞洲科技股指數的漲幅已較那指高出三十三個百分點，比費半高出約兩個百分點。資金流入推高了股價，台積電、三星電子及SK海力士等亞洲三大科技股，今年股價已上漲八％至十六％。

