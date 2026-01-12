川普喊信用卡利率上限10% 銀行業反彈

美國總統川普日前表示，自一月二十日起，也就是他的政府執政屆滿一週年當天，他將提議將信用卡利率上限設定為十％。（美聯社資料照）

批評利率動輒逾20％「敲竹槓」 業者稱恐減少信貸供給 反衝擊消費者

〔編譯盧永山／綜合報導〕美國總統川普日前表示，自一月二十日起，也就是他的政府執政屆滿一週年當天，他將提議將信用卡利率上限設定為十％。此舉引發美國銀行業不滿，警告降低信用卡成本的計畫，將導致信貸供給減少，進而對消費者與企業造成傷害。

川普九日在自家社群平台「真相社群」發文表示：「我們不再允許美國民眾被信用卡公司『敲竹槓』，這些公司收取高達二十％至三十％的利息。」

近年來美國的信用卡利率一直徘徊在二十％以上，已成為兩黨國會議員的共同目標，不斷推出相關法案，但都遭到業界的強烈抵制。銀行業對利率大幅下調可能帶來的後果做出令人擔憂的預測，那就是危害銀行業的獲利，最後恐導致瀕臨破產的美國人失去信貸的正常管道，只能被迫求助於發薪日貸款機構和當鋪。

針對川普要求在一月二十日前降低信用卡利率，包括美國銀行家協會（ABA）和消費者銀行家協會（CBA）在內的五個行業組織發表聲明表示：「我們與總統有共同的目標，即幫助美國民眾取得更負擔得起的信貸。但與此同時，有證據顯示，將信用卡利率上限設為十％，將減少信貸供應，這對依賴並重視信用卡的數百萬美國家庭及小企業主 ，將造成嚴重衝擊。」

信用卡是美國消費信貸的主要來源，隨著民眾日益依賴信用卡來維持開支，甚至是購買生活必需品，近年未償餘額與相關成本大幅飆升。

民眾高度依賴維持開支 美卡債餘額高達近39兆

根據美國聯準會（Fed）數據，截至去年九月底，美國信用卡未償債務總額已超過一．二三兆美元（約三十八．九兆台幣），成為繼房貸、學貸及汽車貸款之後，家庭債務的第四大來源；此外，美國信用卡利率至少為二十一％，高風險借款人的利率甚至可高達三十八％，而十年前平均利率約為十二％。

隨著美國期中選舉將於十一月舉行，川普面臨壓力，必須兌現二〇二四年競選時提出的降低生活成本承諾，以因應通膨居高不下，消費者抱怨難以維持收支平衡的問題。

