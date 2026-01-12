調幅近5年最低 今年全國公告土地現值 調漲1.9%

2026年全國公告土地現值出爐，較去年調漲1.9%、為近5年調幅最低的年度。（記者徐義平攝）

〔記者徐義平／台北報導〕二〇二六年全國公告土地現值出爐，較去年調漲一．九％、為近五年調幅最低；各縣市中，僅台北市調降〇．三一％、為近八年首見，金門縣則調漲五．三七％，為各縣市漲幅之最。至於每兩年調整一次的公告地價，今年全國調漲五．二四％，為近五次調整中漲幅第二高，其中新北市、金門縣漲幅超過十％，桃園市、新竹縣漲逾七％。

僅北市調降〇．三一％ 近八年首見 金門調漲五．三七％ 各縣市之最

高力國際不動產業主代表服務部董事黃舒衛表示，公告土地現值每年元旦更新，主要是做為土增稅、契稅、遺產稅、贈與稅等移轉增值及房地合一稅的減項稅基，可反映中長期地價變化。

對比疫情以來，公告現值漲幅確實為波段新低，房市趨緩態勢底定。今年北市公告現值微幅下跌、為二〇一八年以來新低，相較二〇二五年上漲五．二四％，落差最大。

馨傳不動產智庫執行長何世昌指出，公告現值調漲會提高房產交易、贈與等稅負成本，公告地價則影響地價稅。由於各縣市普遍提高稅基，無論有沒有賣房，交易稅與持有稅均會加重；但出售房產的民眾，可利用房地合一稅扣除土地漲價總數額少繳一些稅。

黃舒衛指出，公告地價做為地價稅、地上權地租等持有稅的稅基，以目前地方的公共資本化、房地租金持續向上趨勢來看，頗有與售價走勢脫鉤的現象。例如新北市環狀線、三鶯線、萬大樹林線，以及桃捷等各站在通車、聯開招商等利多下，漲價動能仍強。

信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德表示，公告現值反映統計期間的房價與對地價影響，近期多數區域房價止漲、甚至回檔，反映到地價自然沒太多調升空間。

