蛋黃區土地稀缺》社宅政策重新調校 衝刺包租代管

內政部長劉世芳。（資料照，記者李文馨攝）

〔記者李文馨／台北報導〕賴總統選前承諾將在蔡總統興建十二萬戶基礎上，於一一三年至一二一年間再增加興建十三萬戶，達總數廿五萬戶社會住宅的目標，不過相關興辦計畫至今尚未核定。內政部長劉世芳表示，由於社宅興建速度慢、土地稀缺，因此社宅會越蓋越少，未來將擴大衝刺包租代管，活化空餘屋。

透過包租代管 活化空餘屋

賴總統上任後提出八年「百萬租屋家庭支持計畫」，目標在民國一二一年，整體累積興建廿五萬戶社會住宅、廿五萬戶包租代管、提供五十萬戶租金補貼。內政部統計，截至去年底，社宅興辦戶數已達十二萬二六八〇戶，包租代管累計十萬四八〇三戶，租金補貼受益戶數為九十一萬三八六七戶，合計已協助超過一一〇萬戶租屋族。

請繼續往下閱讀...

據了解，在社宅興建部分，未來將以直接新建、都更分回、容積獎勵等多元方式，再多推動六萬戶社會住宅興辦工作，相當於社宅政策規劃轉向多元興建十八萬戶、包租代管三十二萬戶、租金補貼六十萬戶目標執行，並視情況隨時檢討。

劉世芳表示，在政策滾動檢討的過程中，土地在蛋黃區越來越稀少，若把社宅蓋在邊邊角角之處，如蓋在陽明山上，也沒有人會去。興建社宅需要中央與地方合作，她近期陸續拜訪桃園市長張善政、新北市長侯友宜，也將安排拜訪台中市、台北市，期盼尋找蛋黃區的適合地點持續推動社宅。

劉世芳表示，社宅蓋得慢，且土地稀缺、取得慢，但不會違反服務百萬租屋家庭租屋需求的覆蓋率。內政部希望在財務槓桿可平衡的狀況之下，符合氣候變遷、符合未來社宅可以滿足有需求地區的狀況下，以包租代管跟租金補貼做為替代方案，維持服務百萬家戶。

她也提到，總統府氣候變遷委員會要求內政部在住商部門碳排量須減少三十五％，若持續大量興建社宅，碳排勢必增加，因此期盼利用現有九十一萬餘戶空餘屋，其中約有卅七．五萬戶位於六都、且屋齡五十年以下，衝刺包租代管戶數。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法