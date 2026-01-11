西進遇通縮》穩懋停損不養豬 台玻剩玻纖布撐住

中國陷入經濟疲弱、需求不足的通縮困境，主攻內需市場的台商跟著遭殃。台玻不僅轉投資玻璃事業續陷泥淖，連過去最賺錢的實聯化工江蘇也盈轉虧。 （歐新社檔案照）

〔記者高嘉和／台北報導〕中國陷入經濟疲弱、需求不足的通縮困境，主攻內需市場的台商跟著遭殃。台玻因當地房產業持續降溫，不僅轉投資玻璃事業續陷泥淖，連過去最賺錢、生產純鹼的實聯化工江蘇也盈轉虧，只剩玻纖布事業撐住；西進跨業養豬的穩懋，因虧損擴大，已開始調整中國事業架構，評估養豬事業停損而回歸砷化鎵晶圓代工本業。

台玻海外投資幾乎只押注中國，可說是「成也西進、敗也西進」的代表。根據二〇二五年第三季季報，認列轉投資中國事業虧損約十四．五億元，較去年同期的十四．七億元看似止跌，季獲利也轉盈，每股盈餘（EPS）小賺〇．一元，終結連六季虧損，但主要受惠AI帶動PCB上游玻纖布材料單價與出貨雙漲，玻璃相關事業還是「西進拖油瓶」。

根據台玻上傳赴中投資資訊，平板玻璃與低輻射玻璃事業多續陷虧損泥淖，而實聯化工江蘇過去一向是西進「金雞母」，如今獲利一路走跌，二〇二四年前三季認列獲利一．六億元，二〇二五年卻認虧逾三．七億元；生產玻纖布的台嘉成都玻纖、台嘉玻璃纖維與台嘉蚌埠玻璃纖維等，二〇二四年前三季合計認虧逾七．九億元，二〇二五年同期轉盈八三二〇萬元。

穩懋西進養豬快十年，近百億元投資燒掉逾三分之二，二〇二五年底公告「以債作股」，由江蘇全穩農牧科技以發行新股方式受讓中國轉投資事業股權，被市場視為穩懋已痛下決心，將聚焦核心半導體本業、認賠退出中國養豬事業。

穩懋二〇二五年前三季赴中國投資事業共認虧二十五．九億元，較去年同期認虧十．五億元暴增逾倍，若以其累積自台灣匯往中國投資金額九十五．一七億元，到二〇二五年第三季底期末投資帳面價值僅剩二十．二三億元，估燒掉近七十五億元。

穩懋西進大虧關鍵在於江蘇全穩農牧科技，二〇二五年上半年認虧一．五三億元、期末帳面價值還有二．一五億元，但第三季認虧增至十五．〇八億元，帳面價值負十一．三九億元，穩懋因此停損養豬業而回歸砷化鎵晶圓代工本業。

