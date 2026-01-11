西進遇通縮》中野蠻扶植新能源車 裕日車、和泰車賣不動

中國大力扶植新能源車，燃油車慘遭擠壓，台股汽車股西進幾乎都是結合中國的「合資車廠」，寒意也特別明顯。（法新社檔案照）

〔記者高嘉和／台北報導〕中國為了「彎道超車」美日歐等燃油汽車大國，大力扶植「新能源車（純電或混合動力）」，但車市卻陷入所謂的「諾基亞時刻」，而台股汽車股西進幾乎都是結合中國的「合資車廠」，寒意也特別明顯。裕隆日產認列轉投資中國事業獲利一路走跌、僅剩高峰的六分之一不到；和泰汽車轉投資上海LEXUS或豐田品牌銷售維修據點虧成一片，中國總部「和通汽車投資」也由盈轉虧；反而是三陽轉投資、主攻機車外銷的「廈杏摩托」挺住獲利。

中車市陷「諾基亞時刻」 燃油車慘遭擠壓

彙整美國智庫CSIS、德國基爾研究所及中國工信部數據，中國從二〇一〇年以來包括中央累計發放購置補貼（二〇二二年退場）超過二千億人民幣、免徵車輛購置稅逾五千億；另與各級政府透過產業基金、科研專案撥款、土地優惠與充電設施基礎建設等，注資估約七千億，加上二〇二五年推出「以舊換新」逾三千億，估合計砸下逾一．六兆人民幣（約七．二兆台幣），推升二〇二五年新能源車占比過半。

但政策過度傾斜，反而造成車市陷入「諾基亞時刻」，即燃油車廠（尤其合資品牌）如當年的諾基亞（Nokia），即便品質優良、機械結構可靠，但在車市失去話語權，二〇二五年中國汽車銷量創新高，利潤率卻慘被壓縮，二十家主要上市車企不到一半有獲利，比亞迪一家就拿走約六成淨利潤。

裕隆日產持股約四十二％的「廣州風神汽車」，在中國各品牌新能源車「野蠻崛起」後，認列獲利從二〇一九年高峰的近新台幣六十九億元一路下滑，二〇二五年前三季僅剩不到三億元。

日本豐田集團在中國有二大合資對象，分別是一汽豐田及廣汽豐田，和泰汽車在中國銷售品牌同樣是豐田與LEXUS，二〇二一年認列西進獲利逾新台幣三十四億元，二〇二四年轉為認列虧損四．四億元，二〇二五年前三季持續認虧近二億元；和泰汽車轉投資上海當地的維修與銷售據點幾乎全虧，顯見中國消費急凍慘況，還有中共炒作民眾仇日，更壓縮日系品牌空間。

主攻機車外銷 三陽轉投資守住獲利

相較之下，三陽將「廈杏摩托」定位為全球生產基地，大量銷往歐洲、中南美洲及非洲，當中國市場需求疲軟或流血競爭時，透過穩定外銷訂單維持產能利用率與毛利，分散對單一市場的依賴風險，二〇二五年前三季認列獲利逾九億元，較二〇二四年同期約八億元逆勢成長。

