台租賃三雄西進遇通縮 裕融跑得快 和潤首見虧損

〔記者高嘉和／台北報導〕中租與裕隆集團旗下的裕融、和泰集團旗下的和潤，被立委虧稱是台灣租賃業的「薯條三兄弟」，近年來西進都撞上經濟冷鋒。裕融算是「閃得快」，幾年前就砍掉車貸事業、戰線收縮剩設備融資租賃；和潤轉投資越來越多，但主要事業的和運國際融資租賃卻越賺越少，今年恐首度出現虧損；西進快二十年的中租，過去是賺得盆滿缽滿，近四年來獲利一路下滑。

裕融2023年收掉車貸 退守設備租賃

裕融早年西進依賴車貸業務，相繼成立裕隆汽金、裕國融資租賃，但中國車市流血競爭，二〇二三年底出清相關公司股權，全面退出車貸市場，留下以設備租賃為主的江蘇裕租，可說「預判情勢、壯士斷腕」；最高峰時，裕融轉投資中國子公司達十八家，如今僅剩七家。但裕融二〇二五年前三季認列轉投資江蘇裕租獲利僅一．七億元，較前年同期的四．八億元大減逾六成四，顯示中國經濟通縮、企業營運日艱。

和潤擴大西進 獲利反倒退嚕

和泰集團旗下的和潤赴中投資主要事業是「和運國際融資租賃」，二〇一六年來幾乎年年獲利，二〇二五年上半年還認列獲利六三五五萬元，去年前三季卻轉為認虧七五六萬元，全年恐出現西進以來首度賠錢。

和潤早期僅設立和運國際租賃、和運（上海）商業保理兩家子公司，首年認列和運國際租賃獲利六六三四萬元，二〇二二年衝上四．四六億元的高峰；但隨著西進事業增加，擴及貨物買賣、汽車與車牌租賃等，主體和運國際租賃卻越賺越少，二〇二三年還認列獲利四．一二億元，二〇二四年掉到二．八一億元，二〇二五年估將出現虧損。

西進20年 中租去年認列獲利腰斬

中租西進快二十年，過去賺得盆滿缽滿，但近四年來認列獲利一路下滑，以設立於上海主要事業的仲利國際融資租賃為例，二〇二五年前三季掉到五十五億元，僅剩最風光時期的一半；另，中租中國過去延滯率僅二％到三％，但二〇二四年起快速攀升，二〇二五年前三季已破六％。

早年上海鼓勵租賃業發展，承諾中租上海子公司每年可退還一定比率的營業稅與所得稅，即俗稱的財政返還，一部分是「增值稅」即徵即退，二〇二五年十一月已喊停；二〇二三年有四．六億人民幣，二〇二四年剩三．一億，二〇二五年更不樂觀，且中租中國越賺越少，所得稅退還也會越少。

