抗中稀土威脅 G7財長會議邀印澳出席

對抗中國稀土威脅，G7財長會議將於十二日在華府舉行，美財長貝森特表示，邀請澳洲、印度等國參與該會議，討論關鍵礦物議題。（路透）

〔編譯魏國金／綜合報導〕七大工業國集團（G7）財長會議將於十二日在華府舉行。美國財政部長貝森特表示，澳洲、印度等一些國家已受邀參與該會議，以討論關鍵礦物議題。

商討降低對中關鍵礦產依賴

路透報導，G7成員包括美國、英國、日本、法國、德國、義大利與加拿大，歐盟為非正式成員，多數嚴重依賴中國的稀土供應。去年該集團同意一項行動計畫，以確保稀土供應鏈安全。

澳洲去年十月與美國簽署協議，以反制中國在關鍵礦產上的主導地位，包含一項規模八十五億美元的儲備計畫，以及使用澳洲提議的戰略儲備，供應稀土與鋰等易於受到干擾的金屬。澳洲表示，後續收到歐洲、日本、南韓與新加坡的合作意願。

根據國際能源總署（IEA）數據，中國主導關鍵礦產供應鏈，其精煉全球四十七％至八十七％的銅、鋰、鈷、石墨與稀土。這些礦產用於國防科技、半導體、再生能源零組件、電池與精煉過程。

鑑於中國對稀土實施嚴格的出口管制，西方國家積極尋求降低對中國關鍵礦產的依賴。十二日G7的會議，時值中國開始嚴格管制稀土與含有稀土的強力磁鐵出口日本企業，以及禁止軍民兩用物資輸出日本。

日本共同社十日報導，一些中國國企已通知日本企業不再簽訂新的稀土供應合約，中國當局還考慮終止現有合約。相關人士透露，中企也不再簽訂用於半導體的稀有金屬新合約。

另，美國聯邦通訊委員會（FCC）上月以國安疑慮為由，擬禁止中國大疆創新、道通智能等新型外國製無人機及相關零組件進口，不過，美國商務部九日表示，該計畫已遭駁回。

