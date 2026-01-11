川普關稅案 美最高法院有望14日裁決》哈塞特：白宮有備案可立即重課

美國國家經濟委員會主任哈塞特表示，若最高法院判決川普關稅敗訴，白宮可能立即啟動替代措施，達到相同目標。（彭博）

〔編譯魏國金／綜合報導〕美國最高法院九日並未對總統川普動用「國際緊急經濟權力法（IEEPA）」向貿易夥伴課徵全面關稅的合法性做出判決，路透報導，美國大法官將在十四日開庭，屆時判決有望出爐。美國財政部長貝森特表示，若判決政府敗訴，必須退還關稅，政府有足夠資金在幾週或一年內分批完成支付。美國國家經濟委員會主任哈塞特則說，若判決政府敗訴，白宮可能立即使用替代措施，達到相同目標。

美財長：若敗訴 政府有足夠資金退稅

哈塞特九日表示：「相關人士前一晚召開會議，討論若最高法院裁定敗訴，我們下一步是什麼；有許多其他法律權力可以再度產生我們與其他國家達成的協議，而且基本上能立即這麼做。我們的預期是我們將勝訴，如果沒有勝訴，我們將使用其他工具達到相同目標。」

最遲6月做出判決

美國進口商與貿易律師原本預期最高法院九日做出判決，但法院的判決是針對另外案件。目前不清楚川普關稅案何時宣判，美國最高法院網站九日指出，十四日將再度開庭，裁決已完成辯論的案件，川普關稅案最遲須在六月做出判決。

貝森特表示，他對於法院會判決川普關稅敗訴感到懷疑，且認為關稅裁決拖得越久，最高法院越可能做出有利川普的判決。「如果我們必須退款，這不會是個問題，但我可以告訴你，如果這真的發生，雖然我認為不會，這只會是企業徒勞無功的瞎忙，控告美國政府的好市多（Costco），他們會將錢退還給顧客嗎？」

截至八日，美國財政部可立即動用的現金近七七四〇億美元，足以負擔任何退款；財政部今年第一季借貸計畫估計，至三月底的現金餘額約八五〇〇億美元。貝森特說：「我們說的不是一天內全部支出的金額，而是可能耗費數週、數月，甚至一年的撥付。」

進口商則認為，如果最高法院判決川普關稅違法，預期難以取回已支付的關稅。美國海關統計，截至去年十二月十四日，依據IEEPA取得的關稅達一三三五億美元；路透統計，目前累計金額達到一五〇〇億美元。

