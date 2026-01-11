社宅興建、包租代管、擴大租金補貼 3軌並進 助百萬租屋家庭減負擔

政府三軌並進，協助百萬租屋家庭減輕負擔。（資料照）

〔記者徐義平／台北報導〕政府三軌並進，協助百萬租屋家庭達標！內政部表示，自二〇一六年至二〇二五年底，社會住宅興建約十二．二七萬戶、包租代管有效合約累計十．四八萬戶，加上二百億元擴大租金補貼受益戶近九十一．三九萬戶，合計已協助逾一一〇萬戶租屋家庭減輕負擔。

18歲至35歲青年 7成滿意補貼

內政部指出，過去幾年租金補貼申請流程逐步簡化，根據「二〇二四年住宅需求動向調查」，高達九十三．五％的租金補貼申請者認為該措施有效減少經濟壓力，十八歲至三十五歲青年中約七成對租金補貼感到「滿意」或「非常滿意」；此外，租金補貼受惠戶數已提升到約九十萬戶，顯示租金補貼具高度實用性。

請繼續往下閱讀...

擴大包租代管 目標達到32萬戶

為持續強化立即性租屋保障機制，擴大推動包租代管，內政部已彙整六都屋齡五十年以下低度使用住宅共三十七．五萬戶，將透過賦稅機制積極輔導、轉化為社會住宅，以增加弱勢承租比率、提供更穩定的租期與公證機制，搭配房屋修繕補助與育兒設施設置補助等配套；同時，包租代管政策將與衛福部合作，連結社福機制。內政部說明，未來量體將由十萬戶逐年擴大規模，以達到三十二萬戶為目標。

內政部指出，自二〇一六年以來，中央已多元興辦七萬一三八戶社會住宅，地方政府興辦五萬二五四二戶，合計十二萬二六八〇戶；若自二〇二四年下半年起算，國家住宅及都市更新中心也已完成決標一萬五八八八戶，社宅興辦持續推進。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法