PPI連40月負值 中國續陷「工廠通縮」

中國去年12月PPI年減1.9％，分析師指出，PPI降幅縮小是因財政專項債支撐特定產業，「反內卷」政策效應並不明顯。（彭博）

〔記者高嘉和／綜合報導〕中國國家統計局九日公布二〇二五年十二月居民消費價格（CPI）年增〇．八％，是二〇二三年三月以來新高，另工業生產者出廠價格（PPI）年減一．九％，是十六個月最小降幅，官媒稱是走出通縮陰霾與「反內卷」政策奏效；但分析師多質疑，CPI回升主要是來自於食品價格上漲與金價拉抬，並非居民真實的消費回升，另PPI也是因財政專項債支撐特定產業，PPI連40個月負值顯示「工廠通縮」持續。

分析師：財政支撐特定產業 非反內卷政策奏效

中國十二月CPI的食品類價格年增一．一％，其中鮮菜與鮮果價格漲幅分別擴大至十八．二％與四．四％，非食品方面，受國際金價上漲影響，金飾品價格年增幅更高達六十八．五％。

分析師指出，冬季影響鮮菜和鮮果價格上漲，是屬於供給面推升而非居民購買力提高；另，金飾價格大漲則是避險資產推升CPI整體數據，掩蓋日用品消費冷清。分析師更關注居住類價格是負〇．二％，房租持續走低，反映房地產市場低迷仍持續影響消費支出。

經濟外熱內冷格局 並未改變

分析師還質疑，PPI跌幅雖然縮小，但連續四十個月處於負值，這種長期的「工廠通縮」將導致企業預期轉弱，寧願縮減投資或還債，也不願擴張生產；另鋼鐵、建材等行業價格回升更多是受「財政發力（專項債）」支撐，而非民營企業自發的訂單需求，所謂「反內卷」政策效應並不明顯，且PPI好轉部分受益於出口外需，國內消費品PPI依然疲弱，顯示經濟「外熱內冷」格局並未改變。

