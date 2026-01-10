勞動基金收益亮眼 新制勞退自提、提繳率雙創新高

勞動部勞動福祉退休司司長黃維琛呼籲勞工，盡早參與勞退新制的自願提繳，享受「保本、保息、保證有」的優點。（記者李靚慧攝）

〔記者李靚慧／台北報導〕勞動基金操作績效亮眼，其中規模已達五兆一〇〇六億元的新制勞退基金，二〇二五年前十一月收益率十三．七％，累計收益達六五一一億元，大幅提升勞工參與自願提繳退休金意願。根據統計，截至二〇二五年十月底，自願提繳人數較二〇二四年底大增逾十五萬人，達一三四萬四八七三人，創歷年新高；另提繳率十七．二％也是歷史新高。

134萬勞工自提 提繳率17.2％

過去四年來，新制勞退的自願提繳人數呈現持續成長趨勢，二〇二二年約九十八．四萬人、提繳率十三．二八％；二〇二四年總人數推升至一一九．四萬人、提繳率增至十五．五九％；到二〇二五年十月底，自願提繳人數一口氣大增逾十五萬人，已超過歷年全年度增加人數，提繳人數達一三四．四萬人，提繳率也升至十七．二％，顯示退休規劃觀念逐漸普及。

95％選擇提繳上限6％

值得一提的是，女性參與自願提繳比例五十二．三五％，明顯高於男性的四十七．六五％，顯見女性勞工對穩定的退休生活，比男性更加在意。新加入自願提繳者中，高達九十五％選擇提繳法定最高上限六％，勞動部更接獲不少勞工反映，是否能提高自願提繳的比例至七％到九％。

勞動部勞動福祉退休司司長黃維琛解釋，勞退新制特色是「保本、保息、保證有」，而勞退自提可全額扣除所得稅，越早開始「自願提繳退休金」，不僅能穩定累積退休儲蓄，更能為未來老年生活建立長期且安心的經濟保障。

