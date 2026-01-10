美12月就業報告好壞參半 Fed本月估不降息

美國勞工部勞工統計局（BLS）昨公布，上月新增五萬名非農就業人口，低於預期的六萬人，不過，失業率降至四．四％，相關數據支持Fed本月維持利率不變的立場。（歐新社檔案照）

〔編譯魏國金／綜合報導〕美國勞工部勞工統計局（BLS）昨公布，上月新增五萬名非農就業人口，低於預期的六萬人，不過，失業率降至四．四％，低於預期的四．五％，相關數據支持了聯準會（Fed）本月維持利率不變的立場。

12月非農僅新增5萬人 低於預

BLS也將去年十一月的新增非農就業人口，從先前公布的六．四萬人，下修至五．六萬人。二〇二五年平均每月新增四．九萬人非農就業人口，相較二〇二四年為十六．八萬人。

這份受到密切關注的就業報告顯示，美國勞動市場陷入經濟學家與決策者所稱的「不招聘、不裁員」的模式，也證實美國的經濟處於「無就業擴張」（jobless expansion）狀態。

一項包含找不到合適工作而停止求職的怯志者（discouraged worker）與兼職勞工的更全面失業率指標則降至八．四％，較十一月下降〇．三個百分點；勞動參與率則小幅降至六十二．四％；十二月平均時薪月增〇．三％，符合預期，年增三．八％，高於預期〇．二個百分點。

B. Riley Wealth首席市場策略師霍根說，「這份就業報告好壞參半，持續看到企業招聘與裁員緩慢，但這份三個月來首度按時發布的報告，整體而言好消息多過壞消息」。

路透報導，去年美國勞動市場的動能大幅流失，主因在於美國總統川普激進的貿易與移民政策，經濟學家說，這導致勞工需求與供應雙雙下滑。一些經濟學家則表示，勞動供應不足，防止了失業率大幅上升。

聯準會去年十二月將基準利率下調〇．二五個百分點至三．五％至三．七五％區間。官員表示，他們可能暫停進一步降低借貸成本，以便更佳掌握經濟走向。

在就業數據發布後，道瓊早盤上漲二七〇點，標普五百持平，那斯達克下跌逾一百點。

