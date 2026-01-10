川普關稅合法性 美最高法院最快9日判決》美財長︰有其他條款可保關稅收入

對等關稅若無效 川普有4大麻煩（製表整理︰編譯魏國金，圖︰路透）

〔編譯魏國金／綜合報導〕美國最高法院最快九日對美國總統川普動用「國際緊急經濟權力法」（IEEPA）向貿易夥伴課徵全面關稅是否合法做出判決。美國財政部長貝森特八日受訪表示，如果法院判決敗訴，川普政府還可動用許多其他授權，來彌補關稅損失。

福斯新聞報導，川普動用該法課徵兩項全面關稅，即十％全球商品關稅以及去年四月初課徵的「對等關稅」。美國下級法院已判決，川普動用IEEPA迅速實施相關進口關稅是超越權限之舉，該案上訴至最高法院，最終判決最遲今年六月宣判。最高法院去年十一月初舉行辯論庭，保守派與自由派法官皆對川普的作法提出質疑。

截至去年12月 美已徵收1335億美元關稅

川普本人對該案的判決描述為「攸關生死」，美國官員一再警告，若最高法院推翻川普實施的關稅，將對美國經濟造成嚴重後果。在該案審理期間，川普政府持續徵收關稅，美國海關數據顯示，截至去年十二月中，依據IEEPA已徵收逾一三三五億美元關稅。

專家指出，該判決結果短期內不會立即帶來太大變化，但幾乎篤定引發更多訴訟。成百上千家企業就川普的片面關稅措施提出告訴，以期追回已支付的較高關稅。一名原告律師說，如果最高法院在裁決中沒有明確論及補救措施，案件將發回下級法院制定相關方案，「如果關稅被判違法，國際貿易法院（CIT）將處理這些數千件訴訟，以及未來可能提出的更多訴訟」。

美智庫：華府還可祭出232、301條款徵稅

戰略與國際研究中心（CSIS）經濟計畫主任拉克指出，該案至關重要，因為若川普關稅被駁回，一些商品價格將下降，但該判決不太可能阻止川普政府透過二三二或三〇一條款等機制徵收關稅，「只要川普政府執意提高一系列商品的關稅，他們就能再度做到」。拉克又補充指出，對廣泛產業徵收產業關稅，以及對主要貿易夥伴徵收國家層級關稅，美國九十％的貿易就會被課到關稅。

貝森特印證此論點，他表示：「還有許多其他授權可以動用，不過IEEPA最俐落，給與美國與總統最大的談判權力，其他較繁瑣，但仍然有效。」

