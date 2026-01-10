財經青紅燈》拚市值百兆科技島

根據統計，台灣上市、上櫃總市值合計達106.72兆新台幣、約3.41兆美元，台灣科技島國已經超車德國、法國等，一舉晉升為全球第7大市場。（資料照）

2026年開春以來，台灣資本市場不斷創造各種驚奇。根據統計，台灣上市、上櫃總市值合計達106.72兆新台幣、約3.41兆美元，台灣科技島國已經超車德國、法國等，一舉晉升為全球第7大市場。

台灣雖然只有2千3百萬人，儘管常常受到中國恫嚇、動輒受到軍事演習威脅，但這個蕞爾小島、亞洲科技島國，卻信心不減，經濟表現越來越出色，實在不簡單。

首先，去年台灣加權指數收在2萬8963.6點，全年大漲25.74%；接著今年大盤指數表現超越外界預期，已衝破3萬點大關、1月8日甚至一度來到3萬0593點，創史上盤中最高紀錄。

其次，觀察台股總市值變化，2025年上市櫃公司持續往前挺進，先是超車德國，2026年又進一步贏過法國；檢視總市值排名在台灣前面的6個國家，包括美國、中國、日本、印度、英國及加拿大等，不是人口眾多、就是面積遼闊，相比之下，台灣可以有目前的表現，實在不簡單。

台股大盤越來越旺，今年才剛剛開始，加權指數就已經有2個交易日成交金額超過8千億元，分別創史上最高及次高量，台股強強滾。所謂「一葉知秋」，近兩年外資參與台股的比率持續攀升，從2024年的45%，提高到去年的48%，這顯示投資人對我國資本市場仍具中長期信心。

台灣的經濟表現和科技實力，已經持續受到資本市場的高度肯定與認同，成績有目共睹，因此少數政客就別再惡意唱衰或看壞。（王孟倫）

