營收速報》聯發科去年12月營收月增9.32% 年營收創新高

仁寶首季受季節性因素影響，預期營運將呈現季對季下滑。（資料照）

〔記者卓怡君／台北報導〕IC設計龍頭聯發科（2454）去年營收成功創下歷史新高！聯發科（見圖，資料照）公告去年12月合併營收512.66億元，月增9.32%、年增23%，去年全年合併營收5959.66億元，年增12.32%，創下年度歷史新高。

聯發科去年營收創下歷史新高。（資料照）

聯發科受惠天璣9500系列旗艦智慧型手機晶片、GB10專案出貨強勁，加上車用等業務成長，去年12月合併營收重回500億元大關，去年第四季合併營收順利達到財測高標。展望今年，AI ASIC（客製化晶片）業務發展將是一大重點。

英業達2025營收創新高 今年伺服器出貨續強

〔記者方韋傑／台北報導〕伺服器主板龍頭廠英業達（2356）2025全年營收6911.69億元、年增6.94%，創歷年新高，管理層看好在今年AI產業趨勢發展下，相關伺服器產品出貨可望繼續雙位數成長。

英業達去年12月營收643.5億元，月增23.4%、年減11%，第四季營收1712.72億元，季減2.9%、年減13.4%。

管理層認為，今年首季筆電、穿戴裝置出貨都將因淡季下滑。伺服器方面，今年首季因記憶體供應緊張，出貨將季減中、高個位數百分比，不過，今年AI產品出貨雙位數成長的看法不變，美國廠將在本季底陸續啟動出貨，以AI機櫃產品為主。

仁寶去年營收年減16.78% 五哥中最差

〔記者方韋傑／台北報導〕仁寶（2324）去年12月營收659.64億元，月增4.8%、年增3%，為2025年2月後營收再度出現年月雙增，但是第四季、2025全年營收仍明顯相對疲弱，管理層認為，今年首季受季節性因素影響，預期營運將呈現季對季下滑。

仁寶（見圖，資料照）去年第四季營收1908.52億元，季增2%、年減16.8%，2025全年營收7575.13億元、年減16.78%。該公司指出，集團在科技創新的道路上穩健前行、持續突破，未來將以AI為核心驅動，積極出擊市場，引領產業新趨勢，開啟王者榮耀的新篇章。

