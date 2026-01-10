飆股幕後》白牌交換器領導者 智邦8個月漲近2倍

網通廠智邦去年12月營收260.52億元、2025年營收2482.73億元，年增124.83%，雙雙寫下歷史新高。（資料照）

記者王憶紅／特稿

網通廠智邦（2345）去年12月營收260.52億元、2025年營收2482.73億元，年增124.83%，雙雙寫下歷史新高，受惠營收亮麗，昨日智邦盤中股價一度衝高到1320元，創新天價，不過終場以1215元作收，下跌50元，但本週股價仍漲6.11%，若從去年4月股災低點計算，漲幅近2倍。

短短4年 營收三級跳

智邦近年來營收三級跳，2021年營收為596億元，2024年達1104億元，2025年更倍數成長到2482億元，短短4年，營收大增3倍。



智邦2007年率先跨入白牌交換器產品，隨著CSP（雲端服務供應商）在全球布局資料中心，智邦目前已是全球白牌交換器市場領導者。而看準AI趨勢，2023年推出智慧網卡，迭代更新為AI加速模組下，去年前三季已占營收63%。

為全光通訊需求預作準備，智邦2024年投資韓國光通訊廠InLC，合作開發光交換器；去年也與中華電信、日本NTT等，在IOWN（創新光學和無線網絡）架構下，以全光網路秀出分散式AI資料中心。據了解，智邦的光通訊相關模組已小量出貨。

由於AI運算需求攀升，從伺服器級別走向機櫃級別整合已成趨勢，因此，智邦從2023年就開始投入機櫃級整合，預期今年第二季後可望陸續出貨。另外，目前交換器以800G為主流，但智邦1.6T交換器有望在今年進入市場。

外資指出，智邦相關產品滲透率持續向上，第一季營收僅季減個位數，全年營收可望年增。三大法人過去一個月同步買超智邦，其中外資買超5716張、投信買超3455張、自營商買超635張，合計9806張。

