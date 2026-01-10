飆股幕後》太空PCB板霸主 華通半年股價翻倍

HDI板龍頭華通股價擺脫過去「牛皮」的慣性，衝上久違的百元大關。（資料照）

記者卓怡君／特稿

馬斯克宣布打造「太空AI資料中心」，帶動太空AI資料中心近來成為熱門話題，美國太空概念股全面噴出，HDI板龍頭華通（2313）為全球衛星PCB板霸主，獲得市場與法人青睞，股價擺脫過去「牛皮」的慣性，衝上久違的百元大關，昨攻漲停收115.5元，創近25年新高，本月股價飆漲24%，近半年來股價累積漲幅近一倍。

全球低軌道衛星產業現在仍處於新技術領域的發展初期，參與供應鏈的廠商數目相對有限，尤其太空產業的技術門檻相當高，華通10年前就投入衛星用板研發與生產，早期更是Space X太空PCB板的獨家供應商，在供應鏈領導地位相當穩固，成為全球衛星PCB板霸主。

目前華通手握兩大國際衛星重量級客戶，在新客戶效應加上新產能的加持下，天上衛星板占比持續增加，有助產品結構持續優化，法人預估今年華通衛星業務營收有望年增22%；華通未來成長動能多元，除了蘋果是大客戶之外，在低軌衛星PCB板也是主要供應商，目前正積極切入AI伺服器、800G以上交換器、高階光通訊（光模塊、CPO）等領域。

從籌碼面分析，華通本波股價起漲點由台股主動式ETF－主動統一台股增長（00981A）引爆，於去年12月16日持股新增華通，買進1714張，引發市場關注，當時華通股價在86元附近，華通為PCB族群中的績優股，去年第三季已賺贏上半年，在PCB族群中股價表現相對落後，本益比偏低，投信開始進場布局，也帶動外資近期買盤回補，本週買超近3萬張，推升股價順利創高。由於華通今年獲利成長可期，在本益比仍相對偏低下，未來股價仍具表現空間。

