盤勢分析》漲多洗盤 為後市蓄勢

台股加權指數上下震盪逾574點，終場下跌71.59點，收在3萬288.96點，失守5日線，成交量約6947億元。（資料照）

費城半導體指數收跌1.83%，記憶體指標美光下跌3.69%，加上國內記憶體熱門股南亞科（2408）、華邦電（2344）進入分盤處置，昨日記憶體族群資金外逃，早盤殺聲隆隆，記憶體強勢個股幾乎全被摜至跌停，市場氣氛恐慌，台積電（2330）一度受壓，加權指數大跌逾435點，摜破3萬點大關，隨著低接買盤搶進記憶體相關個股，多檔記憶體個股跌停打開，重振信心，台積電帶領大盤翻紅，資金湧向PCB、BBU、被動元件等族群，加權指數上下震盪逾574點，終場下跌71.59點，收在3萬288.96點，失守5日線，成交量約6947億元。

統一證券分析，加權指數KD指標持續在90以上超買區鈍化，RSI指標隨指數拉回略為下彎，MACD紅柱狀體略為縮小，整體技術面仍由多方控盤，但須提防漲多乖離的震盪，目前技術面仍維持強勢，下週台積電法說會及月底黃仁勳來台等利多題材，有利延續多頭行情。

國票證券指出，急漲過後漲勢稍歇並非壞事，不僅有助於消化短線浮額，亦能校正過高的正乖離率，進而為後市蓄勢。然而需留意本週台股僅花費4個交易日改寫單週成交量紀錄，在此架構下需關注前波跳空缺口低點2萬9779點支撐，若穩於支撐之上則視為強勢整理格局，若失守則需提防高檔整理期間拉長的可能。

三大法人昨合計賣超98億元，其中外資賣超68.7億元、投信賣超48.7億元、自營商買超19.4億元；外資台指期淨空單昨增加536口，累積外資台指期淨空單約2.65萬口。（記者卓怡君）

