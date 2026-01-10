運價小幅回檔 短期承壓

運價指數終止連3漲，惟四大主要航線全漲。（陽明提供）

〔記者王憶紅／台北報導〕本週運價指數由漲轉跌，終止連3漲。最新一期上海出口貨櫃運價指數（SCFI）下跌8.93點至1647.39點，較前期微幅下跌0.53%，四大航線全數上漲，僅近洋的遠東到新加坡航線跌幅4.37%較重。

市場人士指出，1月上旬亞洲出口至美國及歐洲航線的運價仍面臨一定下修壓力，造成短期運價承壓的主因，包括紅海情勢預期趨於緩和，部分航商已開始評估並嘗試回歸原航線，使市場可用運力略有增加；同時，新船持續交付，整體運力成長速度快於實際貨量成長，即便農曆年前仍有一定拉貨需求，短期內仍較難完全消化供給，運價震盪整理屬正常現象，而整體運價水準仍高於成本線，尚未出現明顯失序情況。航商規劃於農曆年前嘗試反映新一波運價調整，但整體運力仍偏寬鬆，漲幅能否落實有變數。

最新SCFI顯示，遠東到歐洲運價每TEU（20呎櫃）為1719美元，上漲29美元，漲幅1.71%；遠東到地中海每TEU為3232美元，上漲89美元，漲幅2.83%；遠東到美西每FEU（40呎櫃）為2218美元，上漲30美元，漲幅1.37%；遠東到美東每FEU為3128美元，上漲95美元，漲幅3.13%。近洋線方面，遠東到新加坡每TEU較前一週下跌24美元，為524美元。

