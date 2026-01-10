受惠DRAM缺貨 華邦電、創見獲利成長顯著

華邦電今年受惠記憶體持續缺貨漲價，獲利成長將更顯著。（資料照，記者洪友芳攝）

華邦電年營收 近3年來新高

〔記者洪友芳／新竹報導〕記憶體廠因股價漲多，昨日多數重挫，華邦電（2344）盤後因有價證券於集中交易市場達公布注意交易資訊標準，昨依規定公布去年11月稅後淨利9.38億元，年增2.5倍，每股稅後盈餘0.21元，雖較10月已公布的稅後淨利11.86億元、每股盈餘0.26元少約2成，但累計2個月稅後淨利共21.24億元，每股稅後盈餘0.47元，成長幅度仍相當可觀。法人預期華邦電去年全年每股稅後盈餘約0.8元到1元之間，今年仍將受惠記憶體持續缺貨漲價，獲利成長將更顯著。

華邦電昨公布自結去年12月合併營收為97.7億元，月增13.22%、年增53.33%，創單月營收新高；第四季營收為266.24億元，季成長22.29%、年增42.43%，創近14季以來新高，累計2025年合併營收為894.06億元，年增9.55%，為近3年來新高。

請繼續往下閱讀...

創見10、11月稅後淨利 超越Q3

記憶體模組廠創見（2451）因股價漲幅大，昨也公告去年11月稅後淨利8.88億元，月增37.24%、年增628%，單月每股稅後盈餘2.07元，年增628%。創見先前也已公告10月淨利6.47億元，10、11月累計稅後淨利達15.35億元，已超越第三季稅後淨利15.11億元，累計10~11月每股稅後盈餘3.58元，也高於第三季的3.52元。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法