財經青紅燈》全教總的神邏輯

藍白「野蠻」通過反年改法案，「全教總」貼文感謝，下方卻湧入憤怒網友灌爆「吃相難看」，甚至不少教師留言表明反對；近年全教總又呼籲，因少子女化加劇，教育部應修法主動調降各學制的班級人數，這又算是哪種神邏輯（指不講道理卻硬掰道理）啊？

全教總難道不知台灣老齡化更嚴重嗎？沒孩可教可轉教老孩子、老幼共學也可減輕家長接送老小壓力！過去30年，教育預算支撐台灣人才紅利；未來30年，為何不能轉而承載高齡社會尊嚴與照護需求，這才是國家資源的合理分配！

閒置校舍活化，理應被列為解決長照據點不足的優先策略。因在地老化可利用鄰近社區的國中小校舍，讓長者在熟悉環境中接受照顧；且轉型後校舍不僅可提供日照，還可納入居家醫療與社區復健據點；而學校通常具備操場、通風良好的教室與基礎無障礙坡道，也有大型廚房、活動中心，能快速改造成中央廚房或大型活動空間。

當然，這還涉及文教用地變更，老舊校舍耐震不足等難題，但這種模式除可讓長者透過與孩童互動增加心理健康，也解決家長「接送老小」的負擔，被視為雙贏方案。

當然，難以期待教職人員願「放下身段」去做第一線照服員，但教師既然擅長「教案設計」與「講授」，為何不能轉型為「預防及延緩失能照護方案」指導員，針對健康與亞健康老人，設計大腦訓練、體能律動或手作課程；另教師只需加修相關學分或專業時數，也非常適合擔任長照體系中「調度資源」的關鍵角色；而校長、主任級具備組織管理、行政報表與法規遵循經驗，改建後的校園長照中心，也可優先聘用擔任行政營運主管。

國家資源來自全民血汗錢，當然得合理分配，教師轉長照並非身分降格、而是專業的移轉，全教總的「呼籲」，是還活在30年前嗎？（高嘉和）

