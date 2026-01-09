盤勢分析》短線乖離大 居高思危

由於台股急漲後乖離過大，前天爆出天量有過熱疑慮，投資人居高思危，近期資金已開始轉往低檔個股，高檔股可順勢調節減碼。（示意圖，中央社資料照）

靠著權王台積電（2330）拉抬，加權指數昨盤中一度上漲逾158點，再創歷史新高，但上檔獲利了結賣壓出籠，外電傳出中國禁買輝達H200晶片，鴻海（2317）、緯創（3231）、廣達（2382）股價重挫，記憶體族群仍是盤面強勢焦點，但指標南亞科（2408）、華邦電（2344）即將進入處置股票，股價上檔遇壓，二線記憶體族群旺宏（2337）急拉漲停，矽光子、軍工族群重新轉強，被動元件族群走弱，由於台股急漲後乖離過大，前天爆出天量有過熱疑慮，投資人居高思危，多數中小型股開高走低，加權指數終場下跌74.92點，收在30360.55點，成交量約7553億元。

啟發投顧副總容逸燊分析，3萬點之上只靠台積電撐住指數，大型AI代工股表現弱勢為H系列晶片占比較多的緯創，雖中國AI晶片營收已無納入輝達今年營收預估，但仍難免影響盤面氣氛，使得老AI股走弱，南亞科、華邦電、力積電（6770）即將進入處置股票，資金將轉進其他族群，CPO及部分低基期類股轉強，近期資金已開始轉往低檔個股，高檔股可順勢調節減碼。

請繼續往下閱讀...

國票投顧指出，美國消費性電子展（CES）推出多樣新品，再次為AI趨勢提供背書，帶動台科技股漲勢不歇，短短兩個交易日挹注指數上漲超過千點，多方氣焰強盛，農曆年前預期台股新高可期，惟須留意均線正乖離率稍大之族群，待後續略微修正後，再尋覓切入機會。

三大法人昨同步賣超，合計賣超約116億元，其中外資賣超6.7億元、投信賣超56.5億元、自營商賣超52.7億元；外資台指期淨空單昨減少3375口，累積外資台指期淨空單約2.6萬口。（記者卓怡君）

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法