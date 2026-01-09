營收速報》玉晶光12月營收年月雙增 開發光學新產品

玉晶光去年12月營收為26.3億元。左為董事長陳天慶，右為總經理郭英理。（資料照）

〔記者歐宇祥／台北報導〕光學大廠玉晶光（3406）2025年12月營收為26.3億元，月增15.92%、年增81.5%，主要受惠客戶需求加大，全年營收則為249.87億元，年增7.78%。展望今年，玉晶光指出，除既有的手機鏡頭等產品外，也搭配上下游廠商開發新的光學領域產品，若開發順利，對未來將有很大的挹注。

王品集團8日公布去年12月自結合併營收21.1億元，年增7.4%，連續3個月改寫同期營收新高紀錄，帶動第4季自結合併營收達60.92億元，創單季營收歷史新高。（王品提供）

近日市場傳出大立光（3008）攜手台積電（2330）切入CPO（共同封裝光學）領域。玉晶光也不落人後，積極切入新領域商機，該公司指出，除手機鏡頭、AR（擴增實境）、VR（虛擬實境）相關鏡片、鏡頭外，正配合相關上下游廠商切入新的光學領域商機，期待未來有所助益。

王品Q4單季營收首破60億 去年營收寫新高

〔記者楊雅民／台北報導〕王品（2727）集團公布去年12月自結合併營收21.1億元，月增5.3%、年增7.4%，連續3個月改寫同期營收新高紀錄，帶動第四季單季合併營收首度破60億元，達60.92億元，創單季營收歷史新高。

其中，台灣事業群總店數已達360家，12月營收17億元，年增4.87%；中國事業群經過成本精簡、調整菜單與行銷策略，已連續6季獲利，店數也增至95家，12月營收4.1億元，年增19.17%，已重返成長軌道。

累計2025年合併營收為233.7億元，年增5.41%，再創歷史新高，蟬聯台灣上市餐飲業營收冠軍，其中，台灣事業群2025全年營收達191.5億元，年增7%；中國事業群年營收42.2億元，年減1.65%。

