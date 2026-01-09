台灣虎航搶攻日本東南亞轉機市場

台灣虎航董事長黃世惠（左二）表示，虎航機隊擴充後，「廉航也要吃轉機市場」，將瞄準日本、東南亞雙向轉機需求，打造台北為廉航轉機樞紐。 （記者王憶紅攝）

〔記者王憶紅／台北報導〕台灣虎航（6757）董事長黃世惠表示，2025年受到外在因素影響，機票價格年減約8%，預期今年機票價格維持去年水準，整體航空市場也不會比2025年差，而今年虎航也將擴大「聯航轉機合作」服務，預計第三季旅客可一鍵預訂組合行程，航點將可延伸到日本第二個城市甚至澳洲，待機隊擴大後，更會搶進轉機市場，瞄準日本、東南亞雙向轉機需求，打造台北為廉航轉機樞紐。

黃世惠指出，去年12月虎航董事會已通過第三代購機案，預計將增租11架、增購4架，共計15架A321neo新機，另外取得4架購機選擇權，新機在2028年起開始交機下，預估未來10年，台灣虎航的機隊將達到15架A320neo及15架A321neo，總機隊將超過30架。

黃世惠說，虎航機隊擴充後，「廉航也要吃轉機市場」，例如在日本直航石垣島不容易下，日本旅客可經台北轉石垣島等航線，且新機型在航程可達6小時下，也能吸引東南亞旅客經台北轉飛日本二線城市，如鳥取、大分等，形成雙向轉機的新市場。

黃世惠說，台灣虎航去年積極在日本行銷來台旅遊，日人搭乘台灣虎航來台的比例，已從過去的10%~15%，提高到目前的20%，在日本大分、鳥取、新潟等與地方縣廳積極合作的航線，日客占比更超過25%，特定假日甚至達50%。

台灣虎航去年前三季每股稅後盈餘4.28元，至於股利發放，黃世惠指出，今年股利不會少，但不會全數發放，因為需保留資金用於購機。

