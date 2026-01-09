淡季效應 大立光1、2月動能逐月下滑

大立光昨公布去年12月及第四季與全年營收。圖右為董事長林恩平。（資料照，記者歐宇祥攝）

〔記者歐宇祥／台北報導〕近日市場傳出，光學鏡頭龍頭廠大立光（3008）與台積電（2330）合攻CPO（共同封裝光學）領域，但昨日大立光董事長林恩平回應，大立光在與「光」相關的領域都會研究開發，CPO鏡頭規格、研發進度、貢獻、是否擴產都等成功後再說明；另展望首季，因本就是淡季，元月、2月動能逐月下滑。

CPO尚在研發階段

林恩平指出，今年淡旺季波動估與往年相去不遠，不過受記憶體漲價影響，今年全球手機出貨動能承壓、手機供應鏈也傳砍價壓力加劇，不過，目前價格都已談妥，未來是否變動尚無法預估，出貨動能則看客戶銷售而定，惟鏡頭升級確實可能因市況轉弱而放緩。

針對數項手機鏡頭產品發展，林恩平指出，今年潛望式鏡頭未見升級；可變光圈鏡頭規格還沒確定，估約在第三季將出貨，薄型手機因客戶銷量不好，各品牌發售意願受影響，發展待觀察；摺疊型手機倒是持續推進，不過手機鏡頭規格與一般手機相去不遠，客戶銷售狀況將決定貢獻。

機器人、AI眼鏡 持續推進

至於機器人、AI眼鏡等領域，林恩平則說，都有與客戶持續推進，儘管客戶正向看後市需求，不過因拉貨量都很小，對大立光貢獻有限。

近日大立光CPO業務發展受到關注，市場傳以子公司萊凌與台積電合作，並已送樣。不過林恩平僅說仍在研發階段，萊凌主要業務為光纖雷射頭、太空通訊元件等，與大立光的光學鏡頭本業暫無綜效，並要等產品證實可量產再考慮是否擴增CPO產能。

去年全年毛利率50.3%、EPS 159.46元

大立光昨公告，去年第四季毛利率47.8%，季增0.6個百分點、年減11.3個百分點，主要受部分存貨報廢、有較多開模效率差的機種所影響，單季稅後淨利67.27億元，季減5%、年減22%，每股稅後盈餘為50.4元；全年毛利率50.3%、年減2個百分點，稅後淨利218.82億元、年減18%，每股稅後盈餘為159.46元。

