2025年營收雙破2兆 緯創首度超車廣達

同創歷史新高

〔記者方韋傑／台北報導〕電子大廠廣達（2382）受惠於AI伺服器出貨續旺，加上旗下雲達持續站穩市場主要的解決方案供應商地位，昨日廣達公告去年12月營收2724.95億元，創下單月新高，帶動去年第四季及去年全年營收皆登上巔峰表現。緯創（3231）12月營收也達2552億元，創下單月歷史次高。

廣達12月營收年增94.6%

全年營收2.12兆、年增50.54%

廣達去年12月營收2724.95億元，月增41.2%、年增94.6%，2025全年營收2.12兆元、年增50.54%。

廣達指出，去年第四季AI伺服器業績貢獻已超越整體伺服器業績7成，朝向今年規劃的8成目標邁進，集團除了GPU（圖形處理器）機種展望樂觀，現有的ASIC（客製化晶片）專案多集中於主板層級，未來有機會做到整櫃。

廣達看好今年整體AI伺服器出貨倍數成長，現階段的生產週期約6至8週，產能已接近滿載，因此持續積極擴充泰國、德國、美國等地產能。

緯創12月營收年增141.6%

全年營收2.18兆、年增108.39%

緯創受惠於AI伺服器市場強勁的拉貨動能，去年12月營收創下單月營收次高，且為歷史同期新高，第四季營收更寫單季新猷，2025全年營收同登新高。

緯創去年12月營收2552.55億元，月減9%、年增141.6%，2025全年營收2.18兆元、年增108.39%，年度營收首度超車廣達。

緯創指出，今年第一季受季節性因素及去年第四季高基期影響，筆電、個人電腦類別產品出貨量預期將低於前一季，然而，若以年對年角度觀察，因去年基期相對較低，預期今年成長幅度仍非常強勁。

管理層指出，針對AI伺服器與GPU整機產品，緯創看好第一季出貨「淡季不淡」，需求依然強勁，集團當中由緯穎（6669）主攻自有品牌，緯創則專注於代工品牌客戶，雙方藉由合縱連橫，共同做大市場，延續在AI技術與客戶掌握度上的優勢。

